我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

記者胡玉立／綜合報導
隨著聯邦和州對前總統川普及其核心圈子的調查不斷擴大，川普愈來愈懷疑自己身邊有「鼠輩」出賣他。(美聯社)
隨著聯邦和州對前總統川普及其核心圈子的調查不斷擴大，川普愈來愈懷疑自己身邊有「鼠輩」出賣他。(美聯社)

消息人士指稱，隨著聯邦和州對前總統川普及其核心圈子的調查不斷擴大，川普愈來愈懷疑自己身邊有「鼠輩」出賣他；前川普白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)11日猜測，向當局舉報川普在海湖莊園存放機密文件所在的線人，一定與川普「非常接近」、處理他日常事務的人，可能有六至八人握有這類訊息。

消息人士向滾石雜誌(Rolling Stone)透露，川普過去幾個月就曾認真詢問幾位心腹，是否認為他的通訊被聯邦政府或「被拜登」監控。川普問道，「你們認為我們的手機被竊聽了嗎？」有一次，川普半開玩笑說：「小心你在電話裡說的話。」

5月以來，川普甚至幾度大聲質疑，是不是有共和黨人到海湖莊園來時身上「戴著(竊聽)線」。

消息人士指出，在海湖莊園被FBI搜查後，川普和他的長期顧問正試圖弄清楚是否身邊有人向聯邦調查局(FBI)洩密；他們甚至懷疑FBI特工可能犯下了在海湖莊園「植入有罪證據」的罪行。但多名知情人士也表示，川普及其團隊迄今沒有任何證據支持他們毫無根據的說法。

川普圈子高層已開始瘋狂猜測，如果真有叛徒，誰可能是告密者？與此同時，川普的死忠支持者不斷建議川普不要信任某些人，還要他調查這些他們口中認定的「線人」是否有和聯邦當局接觸。

包括新聞周刊、Axios及華爾街日報等媒體這幾天相繼報導，FBI獲得了線報，才在8日於海湖莊園存放文件的特定位置取走15箱川普保留的國家檔案館機密文件；但一名線人告訴調查人員，除了這15箱文件以外，川普在海湖莊園還存有機密文件。

穆瓦尼11日向有線電視新聞網(CNN)表示，潛在的告密者一定與川普「非常接近」才能知道文件藏在哪裡。他說：「我擔任了15個月的幕僚長，都不知道海湖莊園有保險箱。」

與川普鬧翻的前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)則說，她替川普工作時，「他每天都在關注誰洩密，誰和誰合謀。他常問我和其他人『你覺得我可以信任這個人嗎？』、『你信任這個人嗎？』或是要我『找出洩密者』。」

葛瑞珊表示，「川普要求完全忠誠，他和他的親信一定都想知道，誰把信息提供給FBI。到頭來，他可以信任誰？這真是一種糟糕可悲的生活方式。」

川普 FBI 葛瑞珊

上一則

民調：FBI搜川普搜查海湖莊園 49%贊成 39%反對

下一則

油價跌破4元 消費者鬆口氣 拜登推文：我們不會再讓它升上去

延伸閱讀

川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園

川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園
五州初選 川普影響力仍在 背書的參選人擊退建制派對手

五州初選 川普影響力仍在 背書的參選人擊退建制派對手
超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」
「獵巫行動」 川普引第5修正案 拒答紐約州檢察長詢問

「獵巫行動」 川普引第5修正案 拒答紐約州檢察長詢問

熱門新聞

中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰