誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

隨著聯邦和州對前總統川普及其核心圈子的調查不斷擴大，川普愈來愈懷疑自己身邊有「鼠輩」出賣他。(美聯社)

消息人士指稱，隨著聯邦和州對前總統川普 及其核心圈子的調查不斷擴大，川普愈來愈懷疑自己身邊有「鼠輩」出賣他；前川普白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)11日猜測，向當局舉報川普在海湖莊園存放機密文件所在的線人，一定與川普「非常接近」、處理他日常事務的人，可能有六至八人握有這類訊息。

消息人士向滾石雜誌(Rolling Stone)透露，川普過去幾個月就曾認真詢問幾位心腹，是否認為他的通訊被聯邦政府或「被拜登」監控。川普問道，「你們認為我們的手機被竊聽了嗎？」有一次，川普半開玩笑說：「小心你在電話裡說的話。」

5月以來，川普甚至幾度大聲質疑，是不是有共和黨人到海湖莊園來時身上「戴著(竊聽)線」。

消息人士指出，在海湖莊園被FBI 搜查後，川普和他的長期顧問正試圖弄清楚是否身邊有人向聯邦調查局(FBI)洩密；他們甚至懷疑FBI特工可能犯下了在海湖莊園「植入有罪證據」的罪行。但多名知情人士也表示，川普及其團隊迄今沒有任何證據支持他們毫無根據的說法。

川普圈子高層已開始瘋狂猜測，如果真有叛徒，誰可能是告密者？與此同時，川普的死忠支持者不斷建議川普不要信任某些人，還要他調查這些他們口中認定的「線人」是否有和聯邦當局接觸。

包括新聞周刊、Axios及華爾街日報等媒體這幾天相繼報導，FBI獲得了線報，才在8日於海湖莊園存放文件的特定位置取走15箱川普保留的國家檔案館機密文件；但一名線人告訴調查人員，除了這15箱文件以外，川普在海湖莊園還存有機密文件。

穆瓦尼11日向有線電視新聞網(CNN)表示，潛在的告密者一定與川普「非常接近」才能知道文件藏在哪裡。他說：「我擔任了15個月的幕僚長，都不知道海湖莊園有保險箱。」

與川普鬧翻的前白宮發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham)則說，她替川普工作時，「他每天都在關注誰洩密，誰和誰合謀。他常問我和其他人『你覺得我可以信任這個人嗎？』、『你信任這個人嗎？』或是要我『找出洩密者』。」

葛瑞珊表示，「川普要求完全忠誠，他和他的親信一定都想知道，誰把信息提供給FBI。到頭來，他可以信任誰？這真是一種糟糕可悲的生活方式。」