我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

川普宅邸被搜 共和黨大咖紛紛辯護 證明他黨內地位穩固

記者顏伶如／綜合報導
美國前總統川普的私人寓所遭搜索後，在共和黨內的共主地位更穩固。圖為他9日抵達紐約川普大樓。（路透）
美國前總統川普的私人寓所遭搜索後，在共和黨內的共主地位更穩固。圖為他9日抵達紐約川普大樓。（路透）

美聯社報導，前總統川普背書的候選人在共和黨各地初選頻傳捷報，加上海湖莊園(Mar-a-Lago)住處突然遭到聯邦調查局(FBI)大規模搜查後，共和黨人出面力挺，川普與共和黨之間剪不斷理還亂的關係，儼然已更深化。

以身為「搖擺州」(swing state)的威斯康辛州為例，共和黨威州州長初選裡，川普支持人選輕而易舉便擊敗了受到共和黨建制派青睞的對手。

在布希家族從政壇崛起的康乃狄克州，富有同情心的保守主義為當地基調，但在共和黨州議員初選裡，鼓吹川普選舉陰謀論的挑戰者卻贏過獲得共和黨地方黨部背書的參選人。

華府的共和黨政治人物，從參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)到身為陰謀論團體「匿名者Q」支持者的喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)，都因為川普住處遭到聯邦調查局前所未有的搜索而紛紛幫川普辯護。

美聯社分析，情勢發展迅速，讓川普鞏固身為共和黨強有力領導人的地位。過去七年來，川普不斷在黨內搞分裂，並為自己重建形象。川普如今面對越來越多司法調查的壓力，加上有意於2024年再次角逐總統，川普若想延續政治生涯，肯定要有共和黨支持才行。

報導指出，從共和黨員的角度來看，不管對川普是喜歡或討厭，都需要獲得川普加持。從共和黨各地初選結果看來，共和黨參選人若能獲得川普背書，等於是拿到參加今年11月期中選舉的入場券。

根據統計，今年5月以來的共和黨各地初選當中，累計有180名川普背書候選人贏得勝利，在初選落敗的川普背書候選人則不到20人。

美聯社指出，從共和黨陣營在聯邦調查局搜查海湖莊園後的發言內容可以看出，共和黨要角拉攏川普的態度頗為明顯，某些可能在2024年共和黨總統初選與川普互別苗頭的黨內人士，現在都跳出來為川普辯護，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)便是一例。

就連經常批評川普的共和黨籍馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)，也質疑聯邦調查局的搜查行動，要求聯調局提供詳細說明。

川普 共和黨 期中選舉

上一則

透露國會暴動內幕？趙小蘭接受眾院調查委員會約談

下一則

民調：FBI搜川普搜查海湖莊園 49%贊成 39%反對

延伸閱讀

川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園

川普住處疑留有核武文件…加蘭德認批准搜索海湖莊園
五州初選 川普影響力仍在 背書的參選人擊退建制派對手

五州初選 川普影響力仍在 背書的參選人擊退建制派對手
超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」
「獵巫行動」 川普引第5修正案 拒答紐約州檢察長詢問

「獵巫行動」 川普引第5修正案 拒答紐約州檢察長詢問

熱門新聞

中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰