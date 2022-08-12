川普宅邸被搜 共和黨大咖紛紛辯護 證明他黨內地位穩固

美國前總統川普的私人寓所遭搜索後，在共和黨內的共主地位更穩固。圖為他9日抵達紐約川普大樓。（路透）

美聯社報導，前總統川普 背書的候選人在共和黨 各地初選頻傳捷報，加上海湖莊園(Mar-a-Lago)住處突然遭到聯邦調查局(FBI)大規模搜查後，共和黨人出面力挺，川普與共和黨之間剪不斷理還亂的關係，儼然已更深化。

以身為「搖擺州」(swing state)的威斯康辛州為例，共和黨威州州長初選裡，川普支持人選輕而易舉便擊敗了受到共和黨建制派青睞的對手。

在布希家族從政壇崛起的康乃狄克州，富有同情心的保守主義為當地基調，但在共和黨州議員初選裡，鼓吹川普選舉陰謀論的挑戰者卻贏過獲得共和黨地方黨部背書的參選人。

華府的共和黨政治人物，從參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)到身為陰謀論團體「匿名者Q」支持者的喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)，都因為川普住處遭到聯邦調查局前所未有的搜索而紛紛幫川普辯護。

美聯社分析，情勢發展迅速，讓川普鞏固身為共和黨強有力領導人的地位。過去七年來，川普不斷在黨內搞分裂，並為自己重建形象。川普如今面對越來越多司法調查的壓力，加上有意於2024年再次角逐總統，川普若想延續政治生涯，肯定要有共和黨支持才行。

報導指出，從共和黨員的角度來看，不管對川普是喜歡或討厭，都需要獲得川普加持。從共和黨各地初選結果看來，共和黨參選人若能獲得川普背書，等於是拿到參加今年11月期中選舉 的入場券。

根據統計，今年5月以來的共和黨各地初選當中，累計有180名川普背書候選人贏得勝利，在初選落敗的川普背書候選人則不到20人。

美聯社指出，從共和黨陣營在聯邦調查局搜查海湖莊園後的發言內容可以看出，共和黨要角拉攏川普的態度頗為明顯，某些可能在2024年共和黨總統初選與川普互別苗頭的黨內人士，現在都跳出來為川普辯護，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)便是一例。

就連經常批評川普的共和黨籍馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)，也質疑聯邦調查局的搜查行動，要求聯調局提供詳細說明。