川普住處疑留有核武器文件 加蘭德證實批准申請搜索令

紐約時報報導，川普今年春天就收到傳票，要求他繳回帶出白宮的極機密文件，但未能取得。（美聯社）

司法部 長加蘭德11日承認親自批准向法院申請搜索令，用來搜索前總統川普 位在海湖莊園的個人宅邸，這是為公眾利益著想，目前對司法部及聯邦調查局(FBI)的攻擊並不公平；華盛頓郵報11日報導，知情人士指出，聯調局搜索川普宅子，是懷疑有關美國核子武器等機密文件被川普帶走，想找回來。

紐約時報報導，川普今年春天就收到傳票 ，要求他繳回帶出白宮的極機密文件，但未能取得，司法部研判文件仍在海湖莊園，故啟動搜索。

加蘭德轉硬 稱為公眾利益著想

加蘭德正著手公布向法院申請取得的搜索令，另表示先前「侵入性質較低」、想由川普取回文件的嘗試都告失敗，才由他親自批准搜索川普寓所。

加蘭德更早之前拒絕對搜索川普宅邸一事置評，但11日改變態度，在司法部發表兩分鐘的聲明，用詞簡短強硬，他表示因為川普出面證實此事，故決定公開回應；他另說明「包圍」本案的種種情況、「此事對公眾利益關係重大」。

川普位於佛州的海湖莊園8日遭到FBI突襲搜索，司法和政治效應日漸擴大。此舉似更凝聚川普在共和黨的影響力，美媒則透露川普違法攜出的是核機密文件。（美聯社）

加蘭德公開聲明前幾分鐘，司法部國安處主事人員提出動議，要求解封搜索令，以及一大批由搜索行動取得的檔案，文件敏感處都經刪節，以免洩露國安資訊；搜索令及其他文件多快公布、川普是否反對，目前尚不得而知。

川普的律師團隊有機會挑戰司法部的動議，但並未立即發言評論；受理本案的法官芮恩哈特(Bruce Reinhart)下令，要求司法部把動議副本提交給川普律師團，另必須在12日下午3時前向法官稟報川普是否反對此舉。

FBI搜索 傳票建議要當最後手段

知情人士指出，川普離開白宮時，不當帶走多箱文件、材料，官方要求他歸還，但聯邦調查人員相信，有些文件更早之前川普並未繳出，今年春天向他發出傳票，要求他找出來，而川普也收下了傳票。

傳票有助於釐清川普宅邸8日被聯調局搜索之前，事件的先後次序；傳票內容建議司法部先採其他方法取得文件、材料，若是依然無法取得，再派聯調局幹員突擊搜索海湖莊園。

加蘭德決定公開發表聲明，代表司法部152年歷史不尋常的一刻；川普雖然卸任總統，仍握有強大政治力量，而且因搜索事件而得勢；司法部許多局處、多個地區辦公室，都派出檢察官採取新行動，似乎無日不有。

加蘭德出任司法部長前，本為夙孚清譽的法官，本周當中他遭逢的壓力日增，要他向公眾提供更多資訊，說明為何司法部判定搜索行動有其必要、搜索由誰批准。