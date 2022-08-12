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上月拜習通話 習近平傳曾表達「無意與美作戰」

記者張文馨／華盛頓報導
據媒體報導，習近平（左）上月28日與拜登（右）通話時，曾警告裴洛西若訪台北將會有後果；但他也表示現在並非全面提升危機的時刻，中國也無意與美國開啟戰端。（Getty Images）
據媒體報導，習近平（左）上月28日與拜登（右）通話時，曾警告裴洛西若訪台北將會有後果；但他也表示現在並非全面提升危機的時刻，中國也無意與美國開啟戰端。（Getty Images）

美中領導人上月通話後第五天，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，造成區域局勢緊張；華爾街日報10日報導，中國國家主席習近平在電話中警告拜登總統裴洛西訪台將面臨後果，同時也傳達訊息：「現在不是全面爆發危機的時刻」。

美中交鋒 一中各表

美中事後轉述拜習通話均未提到裴洛西可能訪台，只是分別重申美國的「一個中國」政策和中國的「一個中國」原則。

華爾街日報報導，雙方都觸及到此議題，拜登對習近平說明行政權與立法權分立，並提醒習，25年前也有美國議長金瑞契（Newt Gingrich）訪問台灣。

華爾街日報報導，習近平在通話中並未清楚說明，但警告裴洛西抵台會有後果，他也對拜登說，「無意對美國作戰，雙方都需要維持和平與安全。」

20大前夕 習求穩定

華爾街日報引匿名人士描述中方想法，對習近平而言，在啟動第三任期的20大開會前夕，穩定是很重要的因素；在裴洛西訪台前與拜登通話，固然存在政治風險，然而習最終決定通話，目的是希望盡量減少與美國爆發衝突的風險。

此外，拜習透過通話敲定要舉行實體會面，報導分析，若習近平在開啟第三任期後與美國總統對話，有助領導人強化地位。

中避免對美關係失控

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）分析，習首要任務是穩定，到目前為止，北京極力克制，但這是短期策略，避免對美關係失控。

報導也提到，為了避免加劇與美國的緊張關係，但又要對內展現中國實力，中方媒體直播對台灣附近海域發射飛彈的畫面，鷹派觀點成為主流，警告台海會爆發戰爭。

華爾街日報報導指中國避免與美國發生直接衝突，但也點出北京最新發表的對台白皮書刪去了不派軍隊到台灣的承諾；華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）同日分析寫道，裴洛西訪台效應凸顯北京領導人現在想要以武力奪取台灣，而不是透過其長久以來宣稱的「和平統一」。

羅金說，習近平的策略已非贏得台灣民心，而是激發恐懼和反感；到目前為止，中國大部分的行動都針對台灣，包含軍事、經濟和制裁台灣官員。

「危險新時代已開始」

川普政府的副國安顧問博明（Matthew Pottinger）告訴羅金，北京的焦土外交表明，非戰爭選項越來越少，習近平系統性地關閉可靠的外交途徑，摧毀和平解決的途徑。

羅金表示，中國對裴洛西訪台的激烈反應，標誌危險新時代的開始，留給外界「支持台灣、說服北京相信侵略會失敗」的時間已經不多。

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