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7月CPI下滑 拜登：通膨稍降溫 民眾仍不好過

編譯郭宣含／綜合10日​電
聯邦10日公布7月通膨數據顯示因為油價下降因素，通膨率8.5%，比6月的9.1%要緩和，但通膨依然嚴重。(美聯社)
聯邦10日公布7月通膨數據顯示因為油價下降因素，通膨率8.5%，比6月的9.1%要緩和，但通膨依然嚴重。(美聯社)

聯邦勞工部10日公布7月消費者物價年增8.5%，油價、機票和衣物價格開始下跌，讓國人可從6月物價年增9.1%的高通膨稍獲喘息；拜登總統坦言，通膨雖有減緩趨勢，但民眾仍不好過。

根據聯邦政府10日公布數據，7月消費者物價年增8.5%，稍低於6月物價年增幅9.1%；就月增幅而言，6月至7月無變動，這也是兩年多以來首見最小漲幅。

旅客對7月物價下跌感受最深，跟6月成本相比，7月飯店住房費降2.7%，機票降近8%，租車費更大減9.5%；這些價格隨著疫情趨緩、旅遊升溫後而遽增，不過機票費仍比一年前高出近30%。

7月食物價格月增1.1%、年增13%，創1979年以來最大年增幅；麵包價格月增2.8%，寫下逾兩年來最大漲幅；租屋和醫療費用也上漲，但增幅比前幾個月小。

7月旅遊相關費用下跌，有助壓低核心通膨，即排除食物和能源類浮動物價後的通膨指數。7月核心消費者物價僅比6月增加0.3%，這是自3月以來最小程度的月增幅；不過7月核心通膨年增幅為5.9%，跟6月數據一樣。

雖然核心物價趨緩，但仍可能在未來幾個月回升，而且就算通膨持續減弱，仍遠超過聯準會(Fed)年增2%的目標。

整體來看，部分人士期盼7月物價數據暗示通膨可能已達高峰，另有跡象顯示通膨可能在未來幾個月減退。根據紐約聯邦儲備銀行民調，美國人已調降未來通膨的期待。

拜登10日談7月物價指數時提到通膨月增，「我只想說一個數字：零。今天我們收到消息，我們的經濟在7月零通膨。」

「我們看到一些通膨開始緩解的跡象。」拜登接著說：「人民仍舊辛苦，不過上個月已見零通膨。」

拜登指出，油價下跌顯示他的政策有助於緩解高物價，緩解美國家庭負擔，尤其是低收入戶、非裔和西語裔家庭。

「我們面臨全球挑戰，包括歐洲戰爭、供應鏈紊亂和亞洲新冠疫情停工，我們在未來數月恐面臨更多不利情況。」拜登強調：「我們的任務還遠未結束。」

拜登 疫情 油價

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