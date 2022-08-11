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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

拜登連串立法勝利 路透民調：支持率40%創近兩月最高

編譯柯立偉／綜合10日電
拜登總統10日於白宮在軍屬圍繞下簽署「因燒燙傷暨有毒物質退役榮民醫療法案」。(美聯社)
拜登總統10日於白宮在軍屬圍繞下簽署「因燒燙傷暨有毒物質退役榮民醫療法案」。(美聯社)

路透(Reuters)與民調公司艾普索斯(Ipsos)9日公布最新民調數據顯示，拜登總統的支持率上升到40%，反對率則降至55%，是兩個月以來的最佳表現，相較於5月36%支持率的最低紀錄，拜登民調正在反彈；其中共和黨選民的支持率比起7月的6%增加到12%，民主黨選民中的支持率也從69%上升至78%。

民調同時顯示，經濟問題是連續48周以來最受選民關注的重點，共32%的受訪者指出「經濟」是他們下次投票時的首要考量因素。

民調報告分析，拜登的支持率自2021年8月阿富汗撤軍亂象後就止不住跌勢，今年更因為通貨膨脹等經濟問題使民調數字不斷下探；不過，近來隨著國會通過「晶片法案」(CHIPS and Science Act)、降低通膨法案及「因燒燙傷暨有毒物質退役榮民醫療法案」(Honoring Our PACT Act)，再加上7月底成功狙殺凱達組織(al-Qaeda)領導人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)，在反恐工作上取得重大勝利，終使拜登民調翻紅。

其中晶片法案的通過，將為美國半導體生產挹注超過500億元的政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以降低美國長期以來對於亞洲晶片市場的依賴，提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。

而本月7日通過的「2022年降低通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)，除了致力降低通膨導致物價指數飆升的問題外，更同時包含了減稅優惠獎勵開發風力、核能、太陽能等零污染產業發展，以及授權聯邦政府與藥廠議價協商的權利。

雖然這些法案都很難在短時間內收到立竿見影之效，但卻都是能深遠影響美國將來數十年發展的重要立法；而一系列重大法案的通過扭轉民眾對拜登的印象。

民調 拜登 晶片

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