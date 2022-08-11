跟上通膨率 明年社安金漲幅可能達9.6% 40年之最

今年通膨率超過8%，但去年社安金的調高率不到6%，使只靠社安金過活的弱勢根本跟不上物價，日子困苦。明年社安金可望大幅調高，在10月公布。 （美聯社）

專家預測，為儘快跟上40年來漲幅最高的通貨膨脹 步伐，明年度社安金 生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)有可能大幅提高；2023年社安金可能平均每月增長9.6%，相當於159元，全年可能可以多領取約1900元。

社安金預計明年增漲的幅度將是1981年以來最大，當年漲幅達11.2%；增加最多的是1980年的14.3%。

今年領取社安金的老年人過得苦哈哈，因為2022年社安金的漲幅只有5.9%，跟不上狂飆的通貨膨脹率。依據「所有城市消費者物價指數」(Consumer Price Index for All Urban Consumers)衡量得出的總體通貨膨脹率，7月達到8.5%。

社會安全局根據7、8和9月的通貨膨脹數據進行年度COLA調整，訂10月中旬正式宣布明年社安金調升幅度。社安金COLA調整是根據「城市工薪階層和文職人員消費者物價指數」 (Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)。勞工部10日表示，7月份CPI-W增長9.1%。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)分析指出，依7月數據評估，社安金平均每月可望增長9.6%；以2022年每位社安金受益者平均每月領取1656元社安金來計算，增長9.6%相當於每月可多領約159元，等於每月約可領取1815元，每年可比今年多領1900元。

老年人聯盟社會保障和醫療保險政策分析師瑪莉‧江森(Mary Johnson)指出，領取社安金的人迫切希望提高COLA，以解決2022年面臨的福利持續短缺問題。儘管社安金明年度COLA還要看8月和9月的通貨膨脹數據，但她估計COLA調整範圍介於9.3%至10.1%之間；若依7月最新數據，最有可能調整幅度是9.6%。

目前全國約有7000萬名領取社安金的退休人員和殘疾人士；江森指出，由於今年社安金COLA生活成本調整幅度5.9%，未能跟上通貨膨脹率，許多老年人生活受創；與此同時，包含就診和門診護理及部分藥物的醫療保險B部分保費大漲14.5%，老年人處境雪上加霜。

她指出，B部分保費計畫大漲，是因為涵蓋了昂貴且有爭議的阿茲海默症藥物阿杜荷姆(Aduhelm)，但Medicare聯邦醫療保險 已表示將限制Aduhelm的使用，且製造商已降低藥物價格。在這些事態發展下，B部分保費在2023年可能不會增加太多。