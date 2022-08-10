拜登簽署晶片案 投入520億元挺半導體業抗中

拜登總統9日在白宮簽署晶片法案，將投入520億元支持美國半導體產業，加大對中國的競爭力。(記者張文馨／攝影)

拜登 總統9日在白宮簽署晶片 法案，將投入520億元支持美國半導體產業，加大對中國的競爭力；拜登說，晶片產業的未來是「美國製造」，以符合經濟和國安利益，尤其是美國要在製造先進晶片的領域領先中方。

拜登談到美中在晶片製造的此消彼長，他說，美國在晶片的研發仍處於領先地位，但產量只有一成，先進晶片甚至是0%；中國不僅產量翻倍，更努力在製造先進晶片的領域超越美國。

拜登表示，疫情大流行期間晶片工廠停工，全球經濟運作戛然而止，影響包含美國在內的個人和家庭，增加生活成本，光是汽車價格去年就上漲三分之一。

拜登說，美國要大力扶植半導體製造業，尤其是製造先進晶片領域，因此在立法過程中中國共產黨積極遊說美國企業反對這部法案；如今法案通過，不僅刺激國內投資 ，還可在未來六年內創造超過百萬個新就業機會。

白宮表示，受新法案鼓舞，數家公司已宣布近500億元規模的投資案，都用來製造晶片；包含美光(Micron)投資400億元生產用於電腦和電子設備的晶片，高通(Qualcomm)與格羅方德(GlobalFoundries)共同投資約42億元，在紐約擴廠。

白宮預期，這部法案將可刺激私部門對半導體製造投資數千億元，包含攸關國防與關鍵產業的重要部分。

聯邦參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，這部法案把工作機會帶回美國本土，終結美國依賴外國晶片的局面；這是民主黨與共和黨跨黨派合作的成果，證明民主依舊能作為。

拜登回憶中國國家主席習近平曾以「可能性」定義美國，如今再次證明這件事。

晶片法案將提供520億元的補貼及約240億元的投資稅收減免，鼓勵美國企業投資半導體製造；此外，美國將在五年內挹注超過1700億元，推動科技研發，以利於和中國競爭。

此外，拜登同日簽署批准瑞典和芬蘭加入北約的法案，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發動對烏克蘭戰爭將滿六個月；拜登說這將可使北約比以往更加強大。

拜登重申，會依據集體防禦條約，捍衛每一寸北約領土，攻擊北約盟國的任一人等同攻擊所有人。

俄烏戰爭自2月24日打響，西方國家慎防戰爭外溢到歐洲大陸，芬蘭和瑞典5月18日決定打破中立原則，申請加入北約；依據規定，30個會員國都必須全數批准才能順利加入，目前已有20多國批准瑞典和芬蘭的入會案。 拜登總統9日在白宮簽署晶片法案，將投入520億元支持美國半導體產業，加大對中國的競爭力。(記者張文馨／攝影)

來源：CBS News