中測試無人飛翔潛艦 「超音速」威脅美航母

中國官媒「科技日報」報導，中國9日試驗了世界上第一艘匿蹤無人潛航飛行器，水中潛航時靠螺旋槳驅動，機翼折疊在背部，呈流線狀。衝出水面時機翼展開，以75哩的時速飛向空中，速度為普通無人機的兩倍。專家認為，中國新研製的無人潛航飛行器可成群結隊地在水下和空中攻擊航空母艦。

香港 英文「南華早報」報導，中國試驗的無人潛航飛行器為南京航空航天大學研製，潛航與飛行通過遠程控制；由於具備匿蹤功能，可躲避雷達和聲納。

研究團隊的南京航大教授昂海松表示，潛航器水下航行時的耗能很低，因此便於在空中快速和長距離飛行。在水下可緩慢接近目標，在某個海域滯留很久，具有廣泛的民用和軍事用途，包括水下礦井檢查等。

昂海松的研究團隊表示，無人潛航飛行器是通過腹部氣囊的存水量調節浮力，以免使用螺旋槳調節，便於在水下保持靜默；但潛航飛行器的最大挑戰是從水下起飛，為克服海面波浪與潛航器相互作用導致的飛行不穩，潛航飛行器升空前是先在水面上滑行。

「科技日報」說，無人潛航飛行器主要用於海洋科研與探測，但沒說軍事用途；中國西北工業大學一位研究人員認為，這一裝置主要是軍事用途，部分潛航器出水後的飛行速度可超過音速。

中國海軍航空大學教授紀萬峰(Ji Wanfeng，音譯)說，現代化戰艦具有多層次的防空系統，約半數來襲的敵機、飛彈和傳統無人機可被擊落，而兩棲潛航飛行器若被雷達發現，可躲入水下航行，如被聲納探測到可浮出水面在空中飛行，以迷惑敵艦，因此是削弱航母編隊防禦的最廉價和最高效的手段。

他表示，從62哩外發射的潛航器躍出水面後若以90哩的時速飛行，存活率幾乎為百分之百，將成為海軍作戰模式與戰術的有力補充。

中國軍事院校試驗新研製的匿蹤無人潛航飛行器正值台海爆發新一輪危機，部分專家認為，中國加大對新型武器研發的投入，在全球高科技軍備競賽中處於領先地位。去年有消息傳出，中國1990年代就開始秘密研製人工智能 的匿蹤潛航器。

中國還大力研發匿蹤無人機、自殺式無人機群以及可匹敵俄羅斯 的極音速飛彈。