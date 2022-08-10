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裴洛西：訪台「絕對值得」不容中國孤立台灣

記者張聲肇／綜合報導
聯邦眾院議長裴洛西9日表示，她的台灣行展現了「(民主、共和)兩黨對台灣的堅定支持，不容中國孤立台灣」。(歐新社)
聯邦眾院議長裴洛西9日表示，她的台灣行展現了「(民主、共和)兩黨對台灣的堅定支持，不容中國孤立台灣」。(歐新社)

聯邦眾院議長裴洛西9日對媒體表示，儘管她訪問台灣引發中國大規模實彈演習，甚至發射導彈到台灣附近海域，但此行「絕對值得」，展現了「(民主、共和)兩黨對台灣的堅定支持，不容中國孤立台灣」。

裴洛西結束亞洲數國訪問後，首度接受媒體採訪。她告訴國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)晨間秀，中國軍隊仍在演習，「他們就會這一套。」她說，不過幾個月前，聯邦參院訪問團也到過台灣，「當時有人小題大作嗎？」

「為何對我差別待遇」

參院訪問團也是兩黨參議員都參加，她說「位階很高，包括外交委員會主席，沒人講半句話。如果他們可以對兩黨五名參議員的台灣行視而不見，對我率團訪台為什麼要差別待遇？有什麼地方不對勁吧。」

裴洛西說，中國國家主席習近平「很沒有安全感」，那是他個人的事，她不會讓這種人控制美國國會議員的行程。

她另外接受MSNBC訪問時說，習近平「地位不穩」(in a fragile place)，中國的經濟有問題，習卻太專注自己要連任的問題，舉止有如「心裡害怕的惡霸（like a scared bully）。」

中國對裴洛西訪台甚為惱火，事前就宣布要發動「一連串針對性的反制行動」，堅決捍衛「國家主權和領土完整。」中國認為裴洛西此行違背了「一個中國原則」，也就是中國和台灣都歸北京管轄的原則，儘管中共政權從未統治過台灣。

「訪台展現支持現狀」

而美國長期以來也實施「一個中國」政策，和台灣沒有外交關係，但在台灣有「非官方的大使館」。

裴洛西重申，拜登政府實行一中政策，她率團訪台的目的，就是要展現對「現狀」的支持。有些人認為，她訪問台灣僅具「象徵」作用，但她強調，「對我們來講，具有很實質的」意義，符合拜登政府重視印太地區的施政重點。

來源：MSNBC

裴洛西 拜登 參院

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