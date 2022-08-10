華府智庫台海兵推：可望守住台灣 代價極大

美國智庫CSIS日前兵推，如果中國攻台，在美日台合作下可以抵住中國，但雙方的兵力損失都會極為慘重，美國會被擊沈兩艘航母。(美聯社)

3周戰爭 7小時沙盤推演

華府智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies，CSIS)上周在中國於台灣四周舉行大規模實彈演習之際，用七個小時模擬進行了一場兵棋推演，沙盤推演「為期三周的中國入侵台灣戰爭」，結果呈現了中國侵台的任何企圖，都可能在印太地區造成極大破壞，且對北京 來說，即便其軍事近年來長足發展，想拿下台灣仍將面臨艱鉅挑戰。

這場兵推涉及「紅隊」、「藍隊」、地圖、20面的骰子和複雜電腦運算，在中國軍方為抗議美國眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)訪台展開大規模軍事演習的最新局勢下，看來更像是在預覽未來可能發生的情況。

模擬2026 美損航母、戰機

模擬台海戰爭時間發生在2026年、並依現實生活展示的各方軍事能力進行，結果顯示，中國入侵台灣頭三周，擊沉兩艘價值數十億元的美國航空母艦、攻擊了日本和關島美軍基地，並摧毀數百架先進的美國噴射戰鬥機。

中方兩棲艦隊 難以侵台

圖為中國解放軍戰機編隊飛行。(美聯社)

但中國的情況更糟：中國登陸台灣占領台灣南部三分之一地區，但其兩棲艦隊被美日導彈和潛艇摧毀，無法補給其部隊。首都台北安全未淪陷，北京遠程彈道導彈數量很少，無法對抗美國強大的空中和海上力量。

兵棋推演參與者之一、退役空軍准將寶拉‧桑希爾(Paula Thornhill)指出，以前參與兵推者有時會被人罵成「好戰者」，「直到最近幾年，人們才覺得(台海)戰爭很真實。」

美全球實力 將受衝擊

舉辦此兵推的CSIS資深顧問坎西安(Mark Cancian)說：「最大的重點可能是：在大多數假設下，美國和台灣可以成功保衛該島。這或許與許多人的印象不同。」但戰爭代價非常高昂，台灣經濟將遭受重創，美軍也受重創，需數年時間才能重建，將對美國全球實力產生影響。

部分美國軍事指揮官指出，2027年中國人民解放軍成立100周年，有可能是侵台日期；但另一兵推參與者、智庫新美國安全中心(New American Security)研究員瓦瑟(Becca Wasser)認為，2027年中國不太可能有能力成功發動兩棲入侵台灣；2036年是更可能的時間框架。

許多專家表示，中國在裴洛西訪台後進行的大規模實彈演習，預示的是封鎖台灣戰略，而非重擊台灣令其屈服。

兵推由坎西安與麻省理工學院和海軍戰爭學院專家花兩年時間設計。坎西安指出，這是唯一屬公共領域的兵推，創造者希望與更多觀眾分享結果。

兵推不包括用核武

這場兵棋推演假設中國已決定攻台，且美國決定幫助台北；兵推不包括使用核武器，是總計22場系列賽的第17場。