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川普卸任帶回15箱機密文件 FBI突襲海湖莊園 撬開保險箱

編譯洪毅／綜合8日電
川普自曝他所住的海湖莊園遭到FBI搜索，圖為全副武裝的特勤局探員把守海湖莊園大門。(美聯社)
川普自曝他所住的海湖莊園遭到FBI搜索，圖為全副武裝的特勤局探員把守海湖莊園大門。(美聯社)

前總統川普8日晚間發布聲明，表示其位於佛州棕櫚灘(Palm Beach)的住所「海湖莊園」(Mar-A-Lago)遭聯邦調查局(FBI)探員「突襲式」搜查；據信這與川普在卸任後，將15箱文件從白宮帶至海湖莊園，讓FBI認為有犯法之虞有關。

前總統川普親口對媒體證實，他位於佛州的海湖莊園正被大批聯邦調查局幹員突襲，翻箱倒...
前總統川普親口對媒體證實，他位於佛州的海湖莊園正被大批聯邦調查局幹員突襲，翻箱倒櫃，甚至連保險箱都被打開。 (Getty Images)

川普聲稱國家「至暗時刻」

川普在聲明上說，海湖莊園8日遭到大批FBI探員「包圍、突襲、占領」，「他們甚至撬開了我的保險箱」；川普還說，對美國總統發起如此突襲式搜查堪稱「前所未見」，「這種事情只應在失敗的第三世界發生」，是國家的「至暗時刻」。

川普還將矛頭指向「激進左翼民主黨人」，將其與「水門案」相提並論，宣稱如此操作司法濫權及「武器化」司法體系，就是要阻止他在2024年再度投入總統競選。

FBI搜查海湖莊園時，川普人在其擁有的新澤西州高爾夫球場，以及紐約的川普大廈(Trump Tower)等地；紐約時報引述消息人士報導，指FBI探員在8日上午就已進入海湖莊園搜索。

川普離職前數日，白宮西廂外面放置大批紙箱，裝滿川普要帶走的文件和物品。(美聯社)
川普離職前數日，白宮西廂外面放置大批紙箱，裝滿川普要帶走的文件和物品。(美聯社)
FBI發動對前總統川普位於佛州的海湖莊園搜索，據信與川普卸任前將機密文件搬回自家...
FBI發動對前總統川普位於佛州的海湖莊園搜索，據信與川普卸任前將機密文件搬回自家有關。 (Getty Images)

外界起初認為，FBI搜查海湖莊園或與近期告一段落的1月6日國會暴動事件聽證會有關，因為該聽證會指責川普放任暴亂分子闖入國會大廈，司法部是否該起訴川普的討論一時沸沸揚揚。

不過國家廣播公司(NBC)、紐時等媒體引述消息來源指出，FBI的搜查重點是川普在卸任後，將15箱文件從白宮轉移到海湖莊園的舉措；還有消息人士說，這幾箱文件「當中有很多屬於機密等級」。

文件1月已移至國家檔案館

儘管川普已在今年1月將15箱文件轉移至其應存處所、國家檔案館(National Archives)，但是法官願意簽發搜索令，恐怕是代表FBI提供令人信服說法，即川普可能有觸法的行為。

依據「聯邦總統紀錄法」(Presidential Records Act)，卸任總統應將所有官方文件及相關紀錄送往國家檔案館；若故意奪取、銷毀、隱匿政府文件，則可能會遭到刑事指控。

前國務院亞太事務副助理國務卿凱德磊(Donald Keyser)就曾因隱匿3000多份文件而被判入獄。

得知海湖莊園遭到搜索，川普支持者到場為他打氣。(美聯社)
得知海湖莊園遭到搜索，川普支持者到場為他打氣。(美聯社)

麥卡錫批司法武器化政治化

前聯邦檢察官馬瑞歐提(Renato Mariotti)就說：「如果你的家遭到FBI搜索，那你恐怕是有大麻煩了。」

國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)對此在推特上說，司法部的「武器化及政治化」已達「不可容忍的程度」；並矢言若共和黨期中選舉奪下國會多數，將會就此事發起調查。

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