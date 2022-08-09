曼欽為何贊成降低通膨法案？紐時：與金主輸氣公司有關

參院民主黨領袖舒默是「2022降通膨法案」幕後主要推手，但曼欽參議員(圖)是最終成功的關鍵。(美聯社)

長達304哩的「山谷管線」(Mountain Valley Pipeline)，建造目的是將阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)生產的天然氣 送出，但多年來由於面臨環保人士抗議以及預算、訴訟等爭議，施工進度嚴重落後。身為開發商之一的「新時代能源公司」(NextEra Energy)今年2月警告說，遭逢諸多法律及規定的障礙，已讓管線完工變得機會渺茫。然而，民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)不願支持民主黨的對抗氣候變遷法案，卻讓情勢逆轉。

曼欽在最後時刻突然表態支持拜登政府具有歷史意義的對抗氣候變遷法案；紐約時報報導指出，幕後原因是曼欽取得了交換條件，不但為家鄉爭取到天然氣管線，還進一步獲得讓管線以及全國其他基礎建設盡快通過核可的承諾。

紐約時報報導，這個意外發展對於天然氣管線業者來說堪稱重大勝利，最近幾年來，天然氣管線業者也逐漸成為曼欽最重要的選舉金主。

非營利組織「回應政治研究中心」(Center for Responsive Politics)根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)選舉獻金申報紀錄統計，天然氣管線公司給曼欽的政治獻金，從2020年的2萬元到今年增加到33萬1000元。今年選舉期間，曼欽是收受天然氣管線業者政治獻金最高的國會議員，獲得天然氣管線業者的政治獻金約為其他國會議員的三倍。

「新時代能源公司」便是曼欽及參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的重要金主。拜登總統對抗氣候變遷法案談判觸礁長達數月之久，曼欽與舒默突然在7月底宣布達成協議。申報紀錄顯示，「新時代能源公司」在今年選舉已捐款28萬1000元給舒默。

高效率達成黨團共識 舒默：靠耐力堅持到底

參院民主黨領袖舒默(圖)是「2022降通膨法案」幕後主要推手，但曼欽參議員是最終成功的關鍵。(美聯社)

原為參院少數黨領袖的舒默，2021年1月6日正式成為參院多數黨領袖。兩黨在參院各占50席的情況下，民主黨處於薄弱多數，但舒默以讓外界頗為意外的效率，讓民主黨法案得以過關，成果在近幾年的美國政壇幾乎沒有前例。

美聯社報導分析，為了達成政治協議，舒默願意做出艱難讓步，還經常使出身為紐約人的不屈不撓精神，對黨內同僚死纏爛打。

舒默7日晚間接受媒體訪問時，被問到如何能夠不眠不休力推拜登法案在參院過關。他說：「耐力，我就是堅持到底。」