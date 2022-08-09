偕妻肯州慰問災民 拜登：永遠提供援助

拜登總統8日巡視肯州水患災區，在洛斯特溪鎮向災民表示聯邦政府會儘全力賑助災情。(美聯社)

拜登 總統8日偕同第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)赴肯塔基州 視察風災水患災情，與當地救難人員會面並慰問受災家庭；拜登同時表示國家有義務幫助所有人民，聯邦政府將繼續對肯塔基州提供支持，不論多久，直至災民重新站起來為止。

7月以來的豪大雨在肯塔基州已造成至少37人死亡，隨著救援行動持續預料會發現更多罹難者。

拜登總統8日巡視肯州水患災區，在布雷特郡探視一棟被洪水沖垮的房子。他表示，一定全力協助大家恢復正常生活。(美聯社)

拜登抵達肯州後，在布雷特郡(Breathitt County)一棟被洪水 沖垮的房子前說：「我們有能力協助所有災民恢復正常生活」；他隨後前往洛斯特溪(Lost Creek)與救難人員並聽取簡報時，更進一步表示聯邦政府將動用一切可用資源協助救災；拜登說：「我向各位保證，會動用所有合法的資源救災，即便不合法，我們也會努力修法。」

拜登總統8日在肯州洛斯特溪市當地一所小學，探視救難人員並聽取簡報。(美聯社)

拜登進一步指出，雖然他與出身肯塔基州的聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConell)在政治上意見分歧，但這並不影響他對肯州救難資源的投入；他說：「我與麥康諾在許多問題的意見並不一致，但如果是在『協助肯州災後重建』的議題上，我和麥康諾乃至於全體國民，都是一個團隊。」

第一夫人吉兒‧拜登(左)8日與拜登總統一起到肯州慰問災民，並與肯州州長夫人布列特尼‧畢雪(右)一同整理要捐給災民的衣物。(Getty Images)

除了親身赴肯州視察以外，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)指出，聯邦政府已透過聯邦緊急事故管理總署(Federal Emergency Management Agency)撥款310萬元緊急救難金；她說：「肯塔基州的洪水與現正發生在全國各地的極端天氣時刻在提醒國人氣候變遷的狀況正在加劇，需要民眾關注並投入資源解決。」

國家氣象局警告威脅肯州的洪水尚未全退去，美東時間11日會有更多的降雨，提醒民眾務必小心防範