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研究：氣候變遷帶來極端氣候 助長6成傳染病擴散

編譯洪毅／綜合8日電
期刊「自然氣候變遷」研究報告指，疾病的發生，與氣候變遷高度相關。圖為印尼蘇門答臘公衛人員濆灑滅蚊劑，以防登革熱。(美聯社)
期刊「自然氣候變遷」研究報告指，疾病的發生，與氣候變遷高度相關。圖為印尼蘇門答臘公衛人員濆灑滅蚊劑，以防登革熱。(美聯社)

一份刊登在8日出版的「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)期刊上的研究報告指出，疾病的發生與氣候變遷高度相關，近六成傳染病會因氣候變遷而愈發普遍，其中包括瘧疾、霍亂、漢他病毒(hantavirus)、炭疽熱(anthrax)、登革熱等。

針對傳染病的部分，這份研究分析375種包括新冠肺炎在內的已知傳染病，並模擬出1006種疾病的傳播途徑；結果發現，高達218種、相當於58%的傳染病，會因10種人為氣候變遷造成的極端氣候中的至少一種，而提高其傳播率。

該研究進一步分析其他疾病，例如氣喘、過敏等非傳染性疾病，以及動物咬傷等特殊狀況；結果發現，在286種傳染病以外的疾病或特殊狀況中，高達223種、相當於78%會因氣候變遷而變得普及。

氣候變遷造成極端氣候，例如大洪水會讓攜帶屈公病(Chikungunya)、瘧疾的蚊子，或是攜帶漢他病毒的老鼠肆虐；旱災則可能讓攜帶眾多病毒的蝙蝠出洞、更加接近人群，此外，蝙蝠還是新冠病毒的可能原宿主之一。

圖為波多黎各的幼兒因被當地蚊子叮咬，感染茲卡病毒，患上小頭畸形症。(美聯社)
圖為波多黎各的幼兒因被當地蚊子叮咬，感染茲卡病毒，患上小頭畸形症。(美聯社)

另一案例是，俄羅斯西伯利亞地區2016年爆發的炭疽熱疫情；該疫情爆發的原因是數十年前時，一隻馴鹿感染炭疽熱後死亡，其屍首本來一直處於被冰封的狀態；但由於暖化影響，冰封消解，一名小孩因為觸摸過馴鹿屍體而造成疫情爆發。

埃默里大學傳染病學者德爾里奧(Carlos del Rio)表示，這份研究「令人感到恐懼」，其內容凸顯出氣候變遷與人類疾病的高度相關性，「氣候變遷毫無疑問的會造成巨大災難，傳染病、微生物學界必須視氣候變遷為重要議題。」

該研究的主要作者、夏威夷大學氣候數據分析學者莫拉(Camilo Mora)說，他原本想做的研究是新冠疫情與氣候災難間的關係，進而分析，極端熱浪有時會讓民眾聚在一起降溫、消暑而加速病毒傳播，也有可能因躲避豪雨而減少病毒傳播等情境。

莫拉表示，該研究並非最嚴謹的因果關係推斷，而是「解讀既已發生之事」。

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