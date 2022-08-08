中國軍演大封鎖 專家憂台海現狀將永久改變

解放軍東部戰區5日在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，看到遠處的台方「蘭陽號」飛彈巡防艦。(新華社)

中國在台灣周圍實彈演習，讓外界有前所未有機會得以一窺北京 可能如何對鄰國進行軍事行動。北京還實施經濟制裁，並加大力度在國際上孤立台灣，專家稱此舉將永久改變台海現狀。

這次演習是為報復美國眾院議長裴洛西 (前譯為波洛西)訪台而實施，各界能從中國有史以來圍繞台灣最大規模的軍演了解什麼，法新社從多個角度作分析：

中國能否對台灣進行封鎖？

中國軍方首次在台灣東側演習，對補給台灣軍隊以及任何可能的美國援軍來說，這是戰略上重要地區。

此舉是個不祥之兆，即北京現在能夠封鎖整個台灣，並可阻止任何商業或軍用船艦和飛機進出。

分析人士長久以來推測，這會是中國征服台灣之戰的首選戰略之一。加州美國海軍研究生院(US Naval Postgraduate School)安全學者杜孟新(Christopher Twomey)表示：「這次危機表明北京有能力隨意重複並加強類似的回應。」

「但維持(封鎖)代價非常昂貴，無論是對中國的聲譽，還是對其軍隊的直接成本。」

中國當前的經濟困境意味，目前不太可能讓世界上最繁忙的水道之一台灣海峽面臨嚴重受阻的風險。

中國軍隊是否已做好戰鬥準備？

中國快速擴張空中、太空和海上力量並進行現代化，目的在於將力量投射到全球，並縮小與美軍的差距。根據五角大廈說法，北京軍力仍落後華盛頓，但把目標放在2027年前有能力克服收復台灣的任何阻力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院的海軍事務專家許瑞麟(Collin Koh)稱，這些圍繞台灣的軍演對作為演習前鋒的解放軍 東部戰區司令部形成考驗。

許瑞麟說，這些演習展現自1995-96年上次台海危機以來中國軍隊的改革有何進展，也展示他們「吸納或掌握更大範圍戰力的能力」。

「至少他們這次投入的有形資產，以及他們進行如此規模演習的能力，確實展現他們的能耐要比1990年代好很多。」

台灣面臨類似軍演新常態？

許瑞麟認為，台灣未來可能必須習慣中國舉行類似的軍演。他說：「在台灣本島附近舉行演習將成為常態…這一次解放軍舉行此類演習開創了新先例。」

「我們正在目睹標準被提高到另一個層次，未來演習將循這樣的規模和強度進行。」

在情勢緊張的時候，中國有時會派軍艦或軍機越過台灣海峽中線，這是兩岸非正式的界線，原本大致獲雙方遵守。許瑞麟說，裴洛西訪台「讓他們有藉口或理由稱，今後他們可以合法地在中線以東演習，根本不必給予應有的尊重」。

美中關係何去何從？

北京國際軍事行動法研究中心主任田士臣告訴中國官方「環球時報」，中美之間溝通中斷增加衝突的風險，但責任完全在美國。

他說：「目前，中美兩軍所有溝通管道幾乎全部中斷，出現誤判和突發事件的可能性增加，這都是美方的責任。」

華盛頓戰略暨國際研究中心的學者葛來儀在一場討論會上說：「美中關係目前確實處在一個非常低的點，我希望我們兩國政府能找到前進的道路來討論他們的…紅線、他們的擔憂，並防止兩國關係持續惡化下去。」