王毅稱160多國挺中 北京恐修反分裂國家法

中國國務委員兼外長王毅。(Getty Images)

繼拒絕會晤日本外相、批評蔡英文總統後，中國國務委員兼外長王毅6日應約與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話，王毅批美國眾院 議長裴洛西訪台是侵犯中國主權，並強調中國願與伊朗一道，共同反對單邊主義和霸凌行徑。

據北京 外交部官網發布，王毅指出，美眾院議長「竄訪中國台灣地區」，侵犯中國主權，國際社會已對這樣的霸凌行徑共同說「不」。他並宣稱，近幾日，160多個國家以不同方式支持中方的「正當立場」，令美方始料不及，進一步鞏固和強化了國際社會一個中國的共識，形成各國反對干涉內政、維護主權和領土完整的正義之聲。

對台出手 有別以往

美國眾院議長裴洛西訪台後，中國從外交、軍事、經濟、政治一連串的對台出手，甚至斥責G七外長挺台、對美實施八項反制等，做法有別於過去兩岸危機的反應。中方似正醞釀新一階段的對台政策，並將從結構和法律層面著手。

對台法律戰。按央視軍事評論員宋忠平說法，若台灣此次行為觸犯中國反分裂國家法，解放軍極有可能直接發起軍事行動。

從北京觀點看，既對美國的說一套做一套丟掉幻想，也對民進黨和國民黨丟掉幻想。依中共 近年強調「依法治國」、對香港制定港版國安法等例子，修訂反分裂國家法做出立法解釋或成為必然。

碰觸紅線 回不去了

至於哪些性質的修憲議題會涉及台獨、碰觸北京紅線？哪種行為會導致台灣分裂出去的「重大事變」？或由中國全國人大做出明確的立法解釋。

目前決定中共20大人事的北戴河會議正召開，秋天中共20大召開時，中共的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」必將提出一套系統性論述，成為下階段對台方針。北京步步進逼下，兩岸現狀恐已是一去不復返了。