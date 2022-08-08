台灣海峽中線以東 解放軍演習將常態化

新華社所發照片，顯示解放軍機5日在福建平潭島上空。(美聯社)

根據美聯社報導，儘管國際社會呼籲降低緊張情勢，美國眾院 議長裴洛西 (前譯為波洛西)訪問台灣後中方在台灣周邊海面、空域展開的軍事演習，7日中午結束此波實彈演習。

台灣方面表示，偵測到數批中國飛機、船隻、無人機在台灣海峽行動，模擬針對台灣島以及海上台灣船艦的攻擊行動。國防部指出，總共偵測到66架中國飛機、14艘中國戰艦在台屋海峽附近進行海空聯合軍事演習。

中國官媒中央電視台列出本次軍演的十個突破，報導稱今後解放軍 飛機船艦會常態化在海峽中線以東進行訓練。

台灣國防負擔加劇

解放軍東部戰區5日在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，看到遠處的台方「蘭陽號」飛彈巡防艦。(新華社)

在此次解放軍軍演前，美方就研判中方會進一步推動台灣海峽「內海化」，過去兩岸默契上的海峽中線將被中方抹除。北京央視7日的報導進一步宣稱台灣海峽不存在所謂的「海峽中線」，要在台海中線以東舉行演訓。這將壓縮台方防衛應對時間，加劇台灣國防負擔。

美國眾院議長裴洛西(前譯波洛西)2日晚抵達台灣之後，中國當晚深夜公告解放軍於4日12時至7日12時，在台灣周邊六處海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

在4、5、6日的演習中，解放軍已分別進行火箭彈、常規導彈發射及海空抵近偵察、聯合火力突擊等演訓，其中實彈射擊時間，據解放軍公告多從下午1時或3時開始。央視7日晚報導，解放軍空軍7日9午九時許，就到達打擊陣位進行演練，顯示7日的演習應未超過原定演習時間。

台方國防部表示，7日解放軍多批機、艦及無人機持續在台海周邊活動，到7日下午5時止，台國軍偵獲共機66架次、中方艦隻14艘次，持續在台海周邊進行海空聯合演習，模擬對台灣本島及海上艦船實施攻擊。台軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，並派遣機艦適切應處。

中方軍機多次越中線

66架次中方軍機中，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有22架次，分別是轟6機三架次、殲16機六架次、殲11機四架次、蘇愷30機八架次與運8反潛機一架次。

中國央視報導稱，此次解放軍軍演共有十個突破，包括海軍貼近台灣海岸線、空軍俯瞰海岸線和中央山脈、常規導彈首次穿越台灣本島、殲20參與、打破海峽中線、離台灣最近、拒止外部勢力干涉等，並強調今後解放軍艦機會常態化在海峽中線以東進行訓練。

外界憂航班船舶安全

解放軍結束環繞台灣的軍演後，中國官媒又釋出東部戰區繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。台交通部7日下午發布新聞稿指出，除第七區演習預定到7日上午10時，其餘六區已失效，「相關航班及船舶可逐步恢復航行。」外界憂心若這六區持續軍演，航班及船舶恢復航行恐有安全疑慮。

台交通部說，因中國未重新公告繼續軍演，原六區軍演公告就是失效；若持續軍演就是違反國際規範，是很嚴重的事，會讓軍演區域內的航空器、船隻暴露危險中。

台交通部統計，過去幾天中解放軍演時，台灣每天起飛及降落各約150架次，無明顯差異，但過境航機因受避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區，過境架次確有減少，演習期間桃機取消52班航班。