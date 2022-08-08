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參院兩黨發聲 力挺裴洛西台灣行 催生台灣政策法

編譯潘勛╱綜合7日電

國會參院兩黨7日發聲力挺眾院議長裴洛西（前譯波洛西）的訪問台灣行程，要求拜登政府對參院擬訂的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act)立場，有所支持；但白宮顯然為避免進一步挑釁中國而有意降溫；伴同裴洛西訪台的民主黨眾議員米克斯(Gregory Meeks)強調，不容中國對美國官員行程指手畫腳，必須力挺台灣盟友。

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal)及共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)7日在CNN「美國國情」(State of the Union)節目時，均讚美裴洛西的台灣行，另把美國對台灣的支持，與美國援助烏克蘭對抗俄羅斯侵略相提並論。

兩黨支持台灣加強防禦戰力

布魯門索認為，中國為可能對台採取行動，正在觀察美國對烏克蘭的援助；葛理漢表示，裴洛西應該前往台灣，他對裴洛西成行實感高興，如果她沒去，等於美國向伊朗及俄國傳遞不堪想像的訊息。

國會兩黨目前均支持台灣政策法案，目標在支持台灣防禦戰力、強化美、台關係；法案本身反映兩黨都支持採取異於以往的手法，處理中國日益好戰的行為。

共和黨人批白宮謹慎過頭

葛理漢指出，行政當局對裴洛西訪台及台灣政策法案，都流露出謹慎過頭的反應，白宮處理每項衝突，似乎都是這種調調；白宮想阻撓、弱化法案，但參院充滿幹勁，開放心胸讓美、台關係出現建設性的改變。

俄國侵烏戰爭促使兩黨國會議員都重新思索美國對台長期抱持的「戰略模糊」信條；裴洛西訪台後，中國環台進行挑釁的軍事演習，益發強化白宮對裴洛西行程會危及台灣安全的某些顧慮，但共和黨人不作是想。

共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)指出，近來白宮似乎很擔心會激怒中國，但共和黨認為對台灣該怎麼做就怎麼做。

民主黨人指不容中國指手畫腳

民主黨參議員范霍倫(Chris Van Hollen)呼應共和黨同儕的看法，指出中國已瞧見俄國在烏克蘭陷入苦戰，所以中國入侵台灣並非不可避免；「我們必須協助台灣，讓中國覺得武統台灣十分困難」，參院致力想做的便是提供軍事援助給台灣，讓中國了解攻打台灣會陷入地獄慘況，而非能夠取勝。

眾議員米克斯為裴洛西台灣行辯護說，不容中國高層指手畫腳，說國會議員哪裡不能去；「我們必須與朋友、夥伴及盟友站在一起」。

裴洛西 白宮 共和黨

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