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程序官開綠燈 降通膨法案 參院最快7日過關

編譯洪毅／綜合6日電
參院程序官開綠燈，降通膨法案可以進行立法議程。圖為參院多數黨領袖舒默描繪有關降低藥價、能源和稅務改革的前景。(路透)
參院程序官開綠燈，降通膨法案可以進行立法議程。圖為參院多數黨領袖舒默描繪有關降低藥價、能源和稅務改革的前景。(路透)

國會參院民主黨團提出的「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)的障礙突破再下一城，6日得到參院程序官開綠燈，正式進入預算協調(Reconciliation)程序，代表若最後一項障礙、修正案連續投票(Vote-a-rama)突破，參院民主黨團6日下午就快馬加鞭，立刻與反對法案的共和黨參議員，展開言辭辯論，法案最快可望在7日的簡單多數之下通過。

本法案最主要的議題有三項：降低醫療成本，應對氣候變遷，以及削減聯邦赤字；立法過程可謂備極艱辛，因為參院兩黨團呈現各50席的格局，鑒於共和黨人幾乎肯定將全員反對，必須確保法案得到所有民主黨人支持，還有參院程序官的認可，才能避免來自費力把事拖(Filibuster)冗長辯論的杯葛。

經過數周的審查後，參院程序官在6日確認，此牽涉到聯邦預算的法案，其內容及程序大體上不存在問題，可以進入下一個程序；惟許多民主黨人視為重點的藥廠懲罰條款，即藥廠調漲藥價幅度甚於健保漲幅時應向聯邦政府支付費用，以及為胰島素療程制定上限的內容，就被程序官認定不符立法優先順序原則。

儘管如此，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，他「很高興」法案能夠在「大體上完好無缺」的前提下得到參院程序官認可，並指這是「屬於美國民眾的重大勝利」。共和黨參院領袖麥康諾則抨擊這個法案再次代表民主黨揮霍納稅人的錢，對目前通膨是火上加油，絕不支持。

法案的最後一道障礙是修正案連續投票，這是個會持續好幾的小時的程序，允許所有參議員提出修正案，如果共和黨人全員團結反對，只要能夠再拉攏到一名民主黨議員就能推翻法案；而在民主黨團這邊，不少人表示將團結到底以完成法案，例如夏茲(Brian Schatz)說，就算是共和黨提出他個人贊成的修正案，他也會投反對票。

參院程序官有意見的法案內容，民主黨團預料將繼續保留到修正案程序，此舉相當程度上將「做球」給共和黨人，因為刪除調降醫療成本的條款，在政治上是很敏感的問題。

該法案要求政府在未來10年支出4300億元，籌資逾7000億元；其內容包括聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)參加者明年起得免費接種疫苗，以及2025年起2000元的藥價自付額上限等。

參院 民主黨 共和黨

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