我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

降通膨法案須刪減懲處藥商條款 舒默：仍是極好消息

編譯潘勛／綜合6日電
降低通膨法案正式排上議程，民主黨全力動員，多數黨領袖舒默6日走進參院。(路透)
降低通膨法案正式排上議程，民主黨全力動員，多數黨領袖舒默6日走進參院。(路透)

國會參院民主黨所提的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)6日大部分獲程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)同意，預計6日在院內進行程序投票，但程序官判定，民主黨在法條中擬懲處一些把處方箋藥價調升快於通膨的藥廠，不適用購買民間保險的民眾，條款必須刪除。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，參院多數黨領袖舒默指出，雖說有一條不幸的裁決，讓降低通膨的幅度受到限制，但整個法案整體可稱完整，「我們又朝挑戰大藥廠、降低處方箋藥價邁進一步，造福千百萬民眾。」

無黨派的麥唐諾對降低通膨法案條文判決出爐；民主黨打算使用預算協商方式，加速讓法案立法通關，所以程序官有責任對哪些條款符合預算協商的規矩提出意見。

新法案將限制藥價，減少民眾的醫療支出。(美聯社)
新法案將限制藥價，減少民眾的醫療支出。(美聯社)

雖有一條遭程序官排除，舒默仍表示民主黨收到極好消息，讓聯邦醫療保險有史以來，終於能就處方箋藥議價，讓長者取得免費疫苗，自付額設好上限，此外還有不少成就，對人民是一大勝利。

法案也讓聯邦衛生部長得自2026年起，直接就一些昂貴藥物的價格與藥廠磋商；受惠於聯邦醫療保險的人，按新法構想，自付額上限為2000元。

預算總金額達7390億元的降低通膨法案含括環境、健保及稅務；其中撥出3690億元用在對抗氣候變遷，很多用在設立抵稅額，提振潔淨能源科技；民眾用在「改善居家能源效率」的消費開支、採買電動車的消費開支也有抵稅額。

降低通膨法案正式排上議程，共和黨矢言抗爭，少數黨領袖麥康諾6日走進參院。(美聯社...
降低通膨法案正式排上議程，共和黨矢言抗爭，少數黨領袖麥康諾6日走進參院。(美聯社)

潔淨能源開發業者給付能源業界平均工資給員工，也能取得抵稅額；民主黨參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)指出，法案這批條文獲得通過，令他特別高興，可以保障潔淨能源計畫；潔淨能源業會成為高薪工作。

程序動議若是過關，參院將開始辯論法案，讓議員們有機會對條文修正，在連續投票(vote-a-rama)的過程中進行投票。

共和黨已矢言就法案有關移民、犯罪及能源項目提起修正；共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)日前表示，要讓連續投票過程慘不忍睹。

聯邦醫療保險 民主黨 投票

上一則

拜登復陽已轉陰 等二測陰再出關 白宮醫曝健康狀態

下一則

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

延伸閱讀

最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法

最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法
民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅

民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅
「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過

「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過
「降低通膨法案」參院過關後 眾院下周五復會表決

「降低通膨法案」參院過關後 眾院下周五復會表決

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場