降通膨法案須刪減懲處藥商條款 舒默：仍是極好消息

降低通膨法案正式排上議程，民主黨全力動員，多數黨領袖舒默6日走進參院。(路透)

國會參院民主黨 所提的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)6日大部分獲程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)同意，預計6日在院內進行程序投票 ，但程序官判定，民主黨在法條中擬懲處一些把處方箋藥價調升快於通膨的藥廠，不適用購買民間保險的民眾，條款必須刪除。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，參院多數黨領袖舒默指出，雖說有一條不幸的裁決，讓降低通膨的幅度受到限制，但整個法案整體可稱完整，「我們又朝挑戰大藥廠、降低處方箋藥價邁進一步，造福千百萬民眾。」

無黨派的麥唐諾對降低通膨法案條文判決出爐；民主黨打算使用預算協商方式，加速讓法案立法通關，所以程序官有責任對哪些條款符合預算協商的規矩提出意見。

新法案將限制藥價，減少民眾的醫療支出。(美聯社)

雖有一條遭程序官排除，舒默仍表示民主黨收到極好消息，讓聯邦醫療保險 有史以來，終於能就處方箋藥議價，讓長者取得免費疫苗，自付額設好上限，此外還有不少成就，對人民是一大勝利。

法案也讓聯邦衛生部長得自2026年起，直接就一些昂貴藥物的價格與藥廠磋商；受惠於聯邦醫療保險的人，按新法構想，自付額上限為2000元。

預算總金額達7390億元的降低通膨法案含括環境、健保及稅務；其中撥出3690億元用在對抗氣候變遷，很多用在設立抵稅額，提振潔淨能源科技；民眾用在「改善居家能源效率」的消費開支、採買電動車的消費開支也有抵稅額。

降低通膨法案正式排上議程，共和黨矢言抗爭，少數黨領袖麥康諾6日走進參院。(美聯社)

潔淨能源開發業者給付能源業界平均工資給員工，也能取得抵稅額；民主黨參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)指出，法案這批條文獲得通過，令他特別高興，可以保障潔淨能源計畫；潔淨能源業會成為高薪工作。

程序動議若是過關，參院將開始辯論法案，讓議員們有機會對條文修正，在連續投票(vote-a-rama)的過程中進行投票。

共和黨已矢言就法案有關移民、犯罪及能源項目提起修正；共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)日前表示，要讓連續投票過程慘不忍睹。