民主黨人推動數十年 「降低藥價」終露曙光

新法案將抑制藥價，減少民眾醫療支出。圖為糖尿病患注射用的因素林。(美聯社)

隨著處方藥價格不斷升高，民主黨 人數十年來孜孜不倦追求的立法，以使醫療保險計畫(Medicare)直接與藥商談判和壓低藥價的目標，如今可望隨著廣泛預算 法案的即將通過而終於實現，成為拜登總統的政治勝利和帶來11月期中選舉的大禮。

預算法案授權Medicare談判價格的藥品最初為10種，然後逐漸增多，談判從2026年開始。此外法案還有降低健保費用的其他規定，為自2010年歐記健保 法制定以來最重要的健保政策變化，大部分民眾將從中受益，每年為每個老年人節省醫藥費數千元。

治療老年人的常見病如癌症和糖尿病等藥物，最可能成為優先談判的藥品，包括血液稀釋劑Eliquis、抗癌藥Imbruvica和治療糖尿病和肥胖症的Ozempic藥。

法案將把疫情期間給中低收入階層的健保費補貼延長三年，並允許在疫情期間有資格獲得健保補貼的高收入者繼續享有補貼，並要求藥商承擔比通膨漲幅還快的部分藥價。

法案對Medicare參加者的購藥自付額規定每年最多2000元的高限，將使每年自付額超過2000元的140萬人受益，他們多是罹患癌症和多發性硬化症等重病。

國會預算處(CBO)指出，Medicare計畫D的品牌處方藥價格2009至2018年上漲逾一倍。凱撒家庭基金的資料顯示，Medicare半數處方藥2019至2020年的價格漲幅超過了通貨膨脹。

CBO預計，預算法案關於處方藥大規定迫使藥商為Medicare提供較低價格的部分暢銷藥，未來10年可為聯邦政府節省2880億元。

直至最近，參加人數達6400萬的Medicare與藥商談判藥價還是不可想像的。民主黨人早在柯林頓總統1993年提出健保改革時就一直推動，但藥廠的強大遊說力使之無法實現，醫藥行業在華府的遊說支出超過其他任何行業，1998年以來達52億元，而第二名的保險行業為33億元。國會民主黨參議員魏登(Ron Wyden)說：「大藥廠堅持維護藥價談判的禁令，如今的法案除掉了這一魔咒。」

美國的處方藥價格遠高於其他國家，蘭德公司2021年指出，美國的藥價超過土耳其的七倍。