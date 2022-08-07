我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

國稅局將獲800億預算加強查稅 共和黨憂低收入戶遭殃

編譯郭宣含／綜合6日電 
國會參院將投票表決降低通膨法案，關係未來藥價、能源及稅務變革。(Getty Images)
國會參院將投票表決降低通膨法案，關係未來藥價、能源及稅務變革。(Getty Images)

華盛頓時報(WT)報導，民主黨本月通過其提出的氣候與預算案後，未來十年將撥款約800億元給國稅局(IRS)，加強查帳追稅能力，做為執行此法的經費來源；但共和黨人擔心，國稅局新查帳大軍恐針對年收入未達7萬5000元的美國人，民主黨人則否認有此目標。

立場保守的華時報導，民主黨草擬的提案中，擬撥456億元加強國稅局執法，包括審計、查徵稅、資產監控與購車開銷等；另撥253億元用於設備費、郵資、技術與研究等營運費用；48億元用於科技現代化；以及32億元用於納稅人服務，例如相關教育和申報協助。

民主黨人表示，國稅局未來十年這筆投資近800億元的投資，可帶來逾2000億元的新稅收，淨回報1240億元。該法案特別加入增稅以及降低聯邦政府藥價開銷，再加上國稅局新追稅功能，預計未來十年共可創造7390億元的稅收。

民主黨人避免列出針對低收入者的稅務規定，近日也激烈討論未來會面臨審計的對象。

共和黨的參院財務委員會則公布一份分析指出，大量少申報的案件來自企業申報有誤，或是其他收入衍生的活動，可能會有四分之三的執法行動影響到年收入未達10萬元的申報人。

共和黨人警告，納稅人恐面臨「國稅局查帳大軍」。共和黨一份分析指出，國稅局近半的新審計作業將針對年收入未達7萬5000元的納稅人。

其他分析師則認為，他們認為開餐廳、從事醫療執業的「工作致富者」恐淪為國稅局首要目標，相較之下，超級富豪聘用會計和律師大軍幫忙避稅，但工作致富者卻無力這麼做。

民主黨人則堅稱這並非其目標，他們希望國稅局有足夠資源，簡化誠實納稅人的報稅程序，並追查高收入者的稅，部分人士每年欠繳國稅局數千億元

民主黨人甚至在提案中白紙黑字寫下條款，似乎要勸阻審查年收入不滿40萬元的美國人。

納稅維權團體則表示，目前還不清楚誰對誰錯，由於民主黨人企圖透過預算協調程序推動此法，因此不能明說希望國稅局如何支出。

聯邦預算監督組織「納稅人常識」(Taxpayers for Common Sense)總裁艾利斯(Steve Ellis)表示，國稅局常年預算不足，確實需要更多經費處理基本業務。

「全國納稅人聯盟」(National Taxpayers Union)總裁賽普(Pete Sepp)則認為，國稅局確實需增加預算，但應加重公民納稅的源頭教育，而非事後追討欠稅。

國稅局 民主黨 預算

上一則

新法案推電動車稅務補貼 車廠：70%車領不到

下一則

民主黨人推動數十年 「降低藥價」終露曙光

延伸閱讀

CPAC保守派民調／共和黨續挺川普 民主黨紐森領軍

CPAC保守派民調／共和黨續挺川普 民主黨紐森領軍
民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅

民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅
「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過

「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過
川普支持參選人拿下亞州共和黨初選 或成2024初選指標

川普支持參選人拿下亞州共和黨初選 或成2024初選指標

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場