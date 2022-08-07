國稅局將獲800億預算加強查稅 共和黨憂低收入戶遭殃

國會參院將投票表決降低通膨法案，關係未來藥價、能源及稅務變革。(Getty Images)

華盛頓時報(WT)報導，民主黨 本月通過其提出的氣候與預算 案後，未來十年將撥款約800億元給國稅局 (IRS)，加強查帳追稅能力，做為執行此法的經費來源；但共和黨人擔心，國稅局新查帳大軍恐針對年收入未達7萬5000元的美國人，民主黨人則否認有此目標。

立場保守的華時報導，民主黨草擬的提案中，擬撥456億元加強國稅局執法，包括審計、查徵稅、資產監控與購車開銷等；另撥253億元用於設備費、郵資、技術與研究等營運費用；48億元用於科技現代化；以及32億元用於納稅人服務，例如相關教育和申報協助。

民主黨人表示，國稅局未來十年這筆投資近800億元的投資，可帶來逾2000億元的新稅收，淨回報1240億元。該法案特別加入增稅以及降低聯邦政府藥價開銷，再加上國稅局新追稅功能，預計未來十年共可創造7390億元的稅收。

民主黨人避免列出針對低收入者的稅務規定，近日也激烈討論未來會面臨審計的對象。

共和黨的參院財務委員會則公布一份分析指出，大量少申報的案件來自企業申報有誤，或是其他收入衍生的活動，可能會有四分之三的執法行動影響到年收入未達10萬元的申報人。

共和黨人警告，納稅人恐面臨「國稅局查帳大軍」。共和黨一份分析指出，國稅局近半的新審計作業將針對年收入未達7萬5000元的納稅人。

其他分析師則認為，他們認為開餐廳、從事醫療執業的「工作致富者」恐淪為國稅局首要目標，相較之下，超級富豪聘用會計和律師大軍幫忙避稅，但工作致富者卻無力這麼做。

民主黨人則堅稱這並非其目標，他們希望國稅局有足夠資源，簡化誠實納稅人的報稅程序，並追查高收入者的稅，部分人士每年欠繳國稅局數千億元

民主黨人甚至在提案中白紙黑字寫下條款，似乎要勸阻審查年收入不滿40萬元的美國人。

納稅維權團體則表示，目前還不清楚誰對誰錯，由於民主黨人企圖透過預算協調程序推動此法，因此不能明說希望國稅局如何支出。

聯邦預算監督組織「納稅人常識」(Taxpayers for Common Sense)總裁艾利斯(Steve Ellis)表示，國稅局常年預算不足，確實需要更多經費處理基本業務。

「全國納稅人聯盟」(National Taxpayers Union)總裁賽普(Pete Sepp)則認為，國稅局確實需增加預算，但應加重公民納稅的源頭教育，而非事後追討欠稅。