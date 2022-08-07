我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

新法案推電動車稅務補貼 車廠：70%車領不到

編譯陳韻涵／綜合6日電
新法案將鼓勵購買電動車，圖為通用汽車準備在2024年推出的電動汽車。(美聯社)
新法案將鼓勵購買電動車，圖為通用汽車準備在2024年推出的電動汽車。(美聯社)

民主黨參議員提出的3700億元稅務刺激措施與潔淨能源法案，將對氣候及節能產生重大影響，且是美國史上最大規模的氣候投資；此案除了減少碳排放外，還會改變供應家庭用電與國民購車的方式，但多數車廠表示，70%的電動車並不符合7500元的稅務補貼資格。

這項法案包含一系列稅務優惠，旨在促進消費者、開發商、小企業等轉型使用更高效率的潔淨能源，降低購買電動車、電熱泵、電熱水器及安裝屋頂太陽能板等的成本。

全國能源協助指導協會(NEADA)能源專家沃爾夫(Mark Wolfe)說，這些措施將比現行的氣候法案更全面，且將讓多數人受惠，不僅止於低收入戶。

倡議潔淨電力的非營利組織「Rewiring America」近期估計，若安裝太陽能板並改用電熱水器、電冷暖器及空調取代既有燃燒天然氣的裝置，並以電動車代換燃油車，美國家庭每年可望節省1800元。

這項稅務優惠將透過其他方式壓低能源價格，包括鼓勵產自可再生能源的廉價潔淨電力。

聖塔芭芭拉加州大學副教授、長榮(Evergreen)資深政策顧問史托克斯(Leah Stokes)說：「有些人站在通貨膨脹危機的前線，由於俄羅斯入侵烏克蘭，化石燃料減量供應而變貴，這項法案將為這些人節省許多能源。」

當局公布節能稅務優惠，但大多數車廠關切此案規範汽車的電池與關鍵礦物成分，此法將提高北美生產的電池零件比例，2023年後將不再允許進口中國製的電池組件。

代表通用(GM)、豐田(Toyota)和福特(Ford)等汽車製造和供應商的遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)主席波雷拉(John Bozzella)表示，參議員舒默(Chuck Schumer)與曼欽(Joe Manchin)上月27日倡議的法案，將讓70%的電動車和油電車變得不合格。

拜登總統企盼，2030年半數新車銷售為電動車；國會預算辦公室(CBO)則表示，時至2023年將有1萬1000輛電動車適用補助。 

電動車 汽車 參議員

上一則

怨拜登冷落 民主黨金主希望2024換人選

下一則

國稅局將獲800億預算加強查稅 共和黨憂低收入戶遭殃

延伸閱讀

最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法

最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法
7500元稅務補貼看得到吃不到？車廠：70%電動車不符合

7500元稅務補貼看得到吃不到？車廠：70%電動車不符合
民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅

民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅
「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過

「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場