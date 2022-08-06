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民主黨讓步席納瑪 「降低通膨法案」削減企業加稅

編譯潘勛／綜合5日電
民主黨參議員席納瑪一婦當關，讓拜登政府想要對富人徵稅的法案一直卡關。終於與舒默達成妥協，條件交換後可望近期通過。(歐新社)
民主黨參議員席納瑪一婦當關，讓拜登政府想要對富人徵稅的法案一直卡關。終於與舒默達成妥協，條件交換後可望近期通過。(歐新社)

國會參院多數黨領袖舒默5日指出，因同黨參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞歷桑那州)堅持，民主黨對即將提出的經濟立法配套案當中，原擬向大企業開徵的最低稅額有所削減，另有一些調整，但上市公司回購自己股票要繳新稅，有利國庫收入。

美聯社報導，民主黨參院黨團與席納瑪密室磋商，舒默指席納瑪堅持原本要向避險基金執行長加稅的構想必須取消，不然她不支持全案，也不會讓法案提交參院全院辯論，故民主黨團別無選擇；民主黨正奮力想讓拜登總統的內政施政在期中選舉前取得勝利。

取代向避險基金執行長加稅的條文，是上市公司回購庫藏股，要加新稅1%。

參院多數黨領袖舒默連日來積極穿梭，期使降低通膨、增加稅收的包裹法案可在近期通過，...
參院多數黨領袖舒默連日來積極穿梭，期使降低通膨、增加稅收的包裹法案可在近期通過，增加拜登政府的政績。(Getty Images)

新的立法配套案最終金額尚待估算確定，但整體實施下來，應可增加國庫稅收7000億元，用在能源、氣候及衛生施政，減少聯邦赤字達3000億元。

拜登原先構想的內政改革包括向大企業加稅、限制處方箋藥價、減緩氣候變遷、協助全國家戶取得民間的醫療保險等極吸引民主黨選民的項目；與席納瑪達成協議，雖讓法案規模縮小不少，但仍振奮民主黨人。

法案條文另有一項變更，原擬向大企業課徵最低15%的稅額，舒默表示有所減少，本想在未來十年由此稅收籌到3130億元，現減為2580億元；法案目前允許大企業更快讓設備折舊，成本抵稅，故政府稅收減少，但幫助製造業者購買昂貴的機器設備；這項新稅預計適用於大約150家獲利超過10億元的大公司。

民主黨計畫6日在參院開始審議本法案，眾院12日復會後另行投票；法案可確定在兩黨各占50席的參院中，遭共和黨一致反對，因此必須民主黨參議員悉數支持，再靠副總統賀錦麗打破僵持的一票而過關。

拜登總統在白宮表示，本法案將讓全國工薪家庭生活及經濟大為改觀；共和黨則指全案會讓通膨更加惡化、各公司減少招聘員工的意願，另能源成本已經很高，再因新法的課稅會再調升。

民主黨 參院 拜登

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