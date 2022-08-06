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「降低通膨法案」參院過關後 眾院下周五復會表決

編譯孫梁／綜合報導
眾院預計下周五開始投票表決縮減開支法案。圖為多數黨領袖侯耶爾。(資料照片，美聯社)
眾院預計下周五開始投票表決縮減開支法案。圖為多數黨領袖侯耶爾。(資料照片，美聯社)

正在休會中的眾院將在12日復會，以討論和表決氣候、稅收和健保等綜合支出法案；眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)向各議員發出復會通知，表示12日上午9時開始，將就立法議題舉行多輪投票

參院將在數日內表決「重建更好未來法案」縮減版的「降低通貨膨脹」的法案，首輪投票定6日下午12時30分舉行，以使民主黨人在沒有共和黨的支持下先達成妥協，然後就妥協的文本舉行數小時辯論，並對各方提出的修改意見反覆投票。由於反覆投票沒有時間限制，參院最終在何時表決仍懸而未決。

眾院的休會期持續整個8月，但眾院領袖表示，如果「降低通膨法案」在參院通過，眾院就必須復會舉行表決。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)和民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)上周宣布在「降低通膨法案」上達成協議，結束了黨內數月的談判；這項涉及氣候、稅收和健保的法案包括支持能源與氣候計畫的3690億元，和為降低赤字撥出3000多億元。

在民主黨參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)4日晚間表示與舒默達成協議，並表態推動後，法案在參院通過的機會大增。

法案預計會在眾院順利過關，隨後交由拜登總統簽署。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)5日發表聲明說：「民主黨的國會將很快通過歷史性的降低通膨法案，為降低民眾的生活成本而採取大膽措施，包括健保費、處方藥和能源，同時補上稅收漏洞與赤字。」

眾院去年11月通過了2兆元包括社會政策與氣候的「重建更好未來法案」(Build Back Better Act)，但因曼欽不支持而在參院擱淺。如今的「降低通膨法案」是龐大的「重建更好未來法案」的縮減版。

眾院 參院 投票

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