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「降低通膨法案」闖關 參院共和黨：不會讓表決好過

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府想要用增加課稅來降低通膨與對抗氣候變遷的法案，仍遭到共和黨反對。圖為共和黨參議員葛理漢。(歐新社)
拜登政府想要用增加課稅來降低通膨與對抗氣候變遷的法案，仍遭到共和黨反對。圖為共和黨參議員葛理漢。(歐新社)

民主黨打算循特別程序途徑，讓健保、稅制、對抗氣候變遷法案在參院表決時只憑民主黨票數就能盡快過關；「國會山莊報」(The Hills)5日指出，共和黨方面則磨刀霍霍，準備展開杯葛。

命名為「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)的新法，內容包過拜登總統多項施政重點，訂6日進入預算協調程序(budget reconciliation)交付表決；參院共和黨團高層5日在記者會上對於民主黨打算通過法案的手段提出批評，點名抨擊最後時刻突然對法案表達支持的民主黨中間派兩大要角曼欽(Joe Manchin，西維州)、席納瑪(Kyrsten Sinema，亞歷桑納州)。

預計要在本會期通過的氣候法案，其中最大阻力民主黨參議員曼欽(圖)日前已和多數黨領...
預計要在本會期通過的氣候法案，其中最大阻力民主黨參議員曼欽(圖)日前已和多數黨領袖舒默達成協議。(資料照片，歐新社)

本案接下來幾天將進入馬拉松投票程序，共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)5日對媒體指出：「所以，連續投票(vote-a-rama)狀況將會如何？肯定慘不忍睹。」

葛理漢說：「只能說他們活該。雖然我很敬佩曼欽與席納瑪有時候願意挺身而出對抗激進左派，但他們現在支持的法案將讓尋常百姓的生活更加困難。」

葛理漢與共和黨籍聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall，堪薩斯州)在記者會上也放話表示，政府預算將於9月到期，屆時將不會支持重大注資法案。

前總統川普任內，2017年推動稅法改革時，就是透過預算協調程序完成立法。目前兩黨在參院各占50席，民主黨尋求以預算協調程序通過「降低通膨法案」，只要簡單多數(simple majority)就能讓法案過關，避開需要60票的立法門檻。不過，進入預算協調程序之前，必須完成一連串議事程序，包括冗長且複雜馬拉松式連續投票，讓參議員有機會在法案進入最後表決之前修改條文。

報導指出，過去幾天裡，共和黨陣營開始討論如何在表決程序中為民主黨製造痛苦，讓共和黨能在期中選舉競選期間拉抬選情。

參院共和黨團資深成員、聯邦參議員貝拉索(John Barrasso，懷俄明州)日前在記者會上透露，共和黨主攻重點放在能源、通貨膨脹、美墨邊境以及犯罪問題。

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