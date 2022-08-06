衰退恐懼引發就業潮？7月失業率3.5% 50年新低

根據美國最新就業報告，美國人的就業已回到疫情之前水準，各行各業也開始出現徵人廣告。圖為維州路邊的徵人廣告。（資料照片，Getty Images）

儘管「經濟衰退」之聲不絕於耳，但是美國依然交出強勁的7月就業 數據：就業機會增加52萬8000個；失業率從6月的3.6%再降至3.5%，與新冠疫情 爆發前夕、2020年2月時相同，是超過50年首見的最低數字。

不過，也有經濟學者對這個榮景態度保留；道富環球投資(State Street Global Advisors)首席經濟學者西蒙娜·莫庫塔(Simona Mocut)表示，7月就業數據強勁可能反而是凶兆，代表許多民眾嗅到經濟衰退訊息，急於找一份工作「卡位」之故，就業市場反而是從勞工轉向雇主。

7月就業機會增52.8萬個

勞工部 5日發布數據，顯示7月美國非農受雇的就業機會增加52萬8000個，遠高於經濟學界認為，就業機會增加數將從6月的39萬8000個降至25萬個的預期，7月的數據反而為今年2月以來最佳。

不僅如此，失業率繼續下降，目前3.5%的數字與2020年2月時並列，為過去超過50年來首見的最低數字。

自疫情導致2020年4月失業率飆升至14.7%後，除2021年6月、2022年1月失業率微幅上升外，每個月都呈下降或持平的走勢，疫情期間失去的2200萬個工作機會已完全恢復。

強勁的就業數字與當前不斷傳出經濟衰退的聲音、而且國內生產總值(GDP)確實連兩季收縮的數據，出現反差。

惠譽(Fitch Ratings)首席經濟學者庫爾頓(Brian Coulton)就表示，當前美國就業市場的蓬勃度，是過去「典型的經濟繁榮之年」的三倍；研究機構Indeed Hiring Lab經濟研究主管班克(Nick Bunker)則說，美國的勞動市場「不容小覷」。

拜登期中選舉利多

對當前民調低迷的拜登總統來說，此數據對他無疑是個好消息；拜登表示，美國現在是「雇主急於尋覓勞工，而非勞工乞求雇主給予一份工作」；但當前通膨嚴峻，加薪幅度不足以彌合，拜登也受到無力管控通膨、甚至火上加油的批評。

但數據確實並非全然光明：勞動力參與率一直無法恢復的疫情前的水準，還從6月的62.2%降至62.1%；此外，從事非全職工作的人口，從6月的303萬人增至390萬人，勞工部經濟學者稱，這恐是工時削減所致，乃商業榮景消褪的前兆。