裴洛西到訪 台遭網攻爆23倍 官方網站1分鐘被登入850萬次

全球聚焦美國眾議院議長波洛西來台訪問，美國主流報紙頭版頭昨天也以顯著的版面報導波洛西訪台新聞與美中台三方關係。記者陳易辰／攝影

美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪台期間，台灣行政院發言人羅秉成3日證實，台總統府、國防部 、外交部網站都被攻擊，近期攻擊流量是平時的兩倍，8月2日的攻擊量最高，是平常單日的23倍；台政府啟動因應機制、加強防護，所幸沒有發生資安 危害情形。

台外交部表示，2日晚上外交部網站曾遭到IP(網際協定位址)來自中國、俄羅斯的大量連線登入，1分鐘高達850萬次，企圖癱瘓台灣政府網站，經緊急進行限制IP來源、阻擋惡意連線等措施，當天相關網站就恢復瀏覽功能。3日晚，外交部網站也繼續出現瀏覽緩慢或無法上線情形。

台國防部官網從3日深夜起癱瘓，經查是流量過大與遭受阻斷服務攻擊所致，經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已恢復連線。

由於台總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，羅秉成表示，行政院副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。

台電2日起，外網就被駭客 大量嘗試攻擊，光單日的被攻擊次數就高達490萬次，不過對方均未成功；台經濟部網站則沒有被攻擊，證交所也未發現遭攻擊。

台灣除政府部會網站被攻擊，民間台鐵、超商近日也陸續遭受駭客攻擊，財團法人台灣網路資訊中心(TWＮIＣ)指出，已高密度監控台頂級網域運作情況。