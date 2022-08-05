裴洛西到訪 台遭網攻爆23倍 官方網站1分鐘被登入850萬次
美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪台期間，台灣行政院發言人羅秉成3日證實，台總統府、國防部、外交部網站都被攻擊，近期攻擊流量是平時的兩倍，8月2日的攻擊量最高，是平常單日的23倍；台政府啟動因應機制、加強防護，所幸沒有發生資安危害情形。
台外交部表示，2日晚上外交部網站曾遭到IP(網際協定位址)來自中國、俄羅斯的大量連線登入，1分鐘高達850萬次，企圖癱瘓台灣政府網站，經緊急進行限制IP來源、阻擋惡意連線等措施，當天相關網站就恢復瀏覽功能。3日晚，外交部網站也繼續出現瀏覽緩慢或無法上線情形。
台國防部官網從3日深夜起癱瘓，經查是流量過大與遭受阻斷服務攻擊所致，經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已恢復連線。
由於台總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，羅秉成表示，行政院副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。
台電2日起，外網就被駭客大量嘗試攻擊，光單日的被攻擊次數就高達490萬次，不過對方均未成功；台經濟部網站則沒有被攻擊，證交所也未發現遭攻擊。
台灣除政府部會網站被攻擊，民間台鐵、超商近日也陸續遭受駭客攻擊，財團法人台灣網路資訊中心(TWＮIＣ)指出，已高密度監控台頂級網域運作情況。
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