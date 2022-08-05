我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

裴洛西到訪 台遭網攻爆23倍 官方網站1分鐘被登入850萬次

記者侯俐安、洪哲政／台北報導
全球聚焦美國眾議院議長波洛西來台訪問，美國主流報紙頭版頭昨天也以顯著的版面報導波洛西訪台新聞與美中台三方關係。記者陳易辰／攝影
全球聚焦美國眾議院議長波洛西來台訪問，美國主流報紙頭版頭昨天也以顯著的版面報導波洛西訪台新聞與美中台三方關係。記者陳易辰／攝影

美國聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪台期間，台灣行政院發言人羅秉成3日證實，台總統府、國防部、外交部網站都被攻擊，近期攻擊流量是平時的兩倍，8月2日的攻擊量最高，是平常單日的23倍；台政府啟動因應機制、加強防護，所幸沒有發生資安危害情形。

台外交部表示，2日晚上外交部網站曾遭到IP(網際協定位址)來自中國、俄羅斯的大量連線登入，1分鐘高達850萬次，企圖癱瘓台灣政府網站，經緊急進行限制IP來源、阻擋惡意連線等措施，當天相關網站就恢復瀏覽功能。3日晚，外交部網站也繼續出現瀏覽緩慢或無法上線情形。

台國防部官網從3日深夜起癱瘓，經查是流量過大與遭受阻斷服務攻擊所致，經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已恢復連線。

由於台總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，羅秉成表示，行政院副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。

台電2日起，外網就被駭客大量嘗試攻擊，光單日的被攻擊次數就高達490萬次，不過對方均未成功；台經濟部網站則沒有被攻擊，證交所也未發現遭攻擊。

台灣除政府部會網站被攻擊，民間台鐵、超商近日也陸續遭受駭客攻擊，財團法人台灣網路資訊中心(TWＮIＣ)指出，已高密度監控台頂級網域運作情況。

國防部 資安 駭客

上一則

王毅東協晚宴離場 批美是台海和平破壞者 取消會日外相

下一則

軍演首日 中國東風導彈飛越 台國防部未攔截、沒警報

延伸閱讀

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀
與裴洛西早餐會 日相岸田文雄抗議中國軍演：立即停止

與裴洛西早餐會 日相岸田文雄抗議中國軍演：立即停止
中國駐日大使警告日本 勿利用裴洛西訪日再生事端

中國駐日大使警告日本 勿利用裴洛西訪日再生事端
與裴洛西同名 深圳這家20年服裝店被威脅 老闆無奈遮招牌

與裴洛西同名 深圳這家20年服裝店被威脅 老闆無奈遮招牌

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁