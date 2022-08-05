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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

紐約時報：美憂台海擦槍走火 CNN：受衝擊不是美國，而是台灣

編譯中心／綜合報導
解放軍宣布在台灣周邊6個地區軍演後，台灣屏東東港許多漁船並沒有出港捕魚。（記者劉學聖／攝影）
解放軍宣布在台灣周邊6個地區軍演後，台灣屏東東港許多漁船並沒有出港捕魚。（記者劉學聖／攝影）

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)結束訪台行程之後，中國4日在台灣周邊軍演，對比美軍航空母艦在1996年台海危機時直接穿越台灣海峽，美方應對這次中國解放軍演習的複雜性大增。

羅伊國際政策研究院(Lowy Institute for International Policy)一篇專文指出，解放軍4日起在台灣周邊軍演，目前美國海軍部署航空母艦「雷根號」、兩棲攻擊艦「的黎波里號」，均位於鄰近台灣的南海外圍海域。的黎波里號搭載20架陸戰隊Ｆ-35Ｂ匿蹤戰機。

專文認為，從解放軍這次畫設的演習區域，很難不對照1996年台海危機時，當年「尼米茲號」航艦戰鬥群在危機期間穿越台海。中國的海空實力已今非昔比，如今美軍恐無法再輕易於解放軍演習時派航艦穿越台海，但如未做類似反應又恐被解讀為美國退讓。

紐約時報指出，美方官員憂心未來幾天台海兩岸恐擦槍走火，尤其解放軍已發射飛彈飛越台灣上空，解放軍飛機如進入爭議空域引發空中衝突，可能導致類似2001年美軍偵察機與解放軍機在南海發生的碰撞事件。

白宮與五角大廈3日起緊盯情勢，仍評估中方的策略是威嚇脅迫，非引發直接衝突，但外部專家憂心軍演升級。

曾於五角大廈負責台灣事務的華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國國力計畫主任林碧瑩說：「當前是其中一項棘手情況。像該如何判定軍演已轉為對台封鎖？第一時間該由台灣軍方抑或美軍回應？都不清楚。」

外交事務期刊一篇專文指出，過去發生危機時，與美方維持建設性關係對中方而言仍高於一切。1996年台海危機、2001年南海軍機擦撞，中方最終都在找緩和局勢的方法，然而現隨美中關係冰封，北京可能覺得已無情面可留。

專文建議拜登政府應全面檢討過時的對台政策，應清楚表明美軍願以軍隊協防台灣，嚇阻解放軍犯台。與此同時，美國也應減少會加劇緊張卻對台灣無實質幫助的舉措，高層官員只應在討論美台貿易等實質事務的前提下才訪台。

CNN報導，華府智庫學者表示，裴洛西無視中國警告訪台，加劇美中關係緊張，且受到衝擊與威脅的不是美國，而是台灣。

解放軍 裴洛西 五角大廈

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