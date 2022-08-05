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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

考量韓「整體利益」 尹錫悅與裴洛西通話未談台灣議題

編譯郭宣含／綜合4日電
美國眾院議長裴洛西(左)訪問南韓，4日參觀板門店非軍事區。(Getty Images)
美國眾院議長裴洛西(左)訪問南韓，4日參觀板門店非軍事區。(Getty Images)

南韓總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)4日在首爾宅度假(staycation)，被控企圖安撫中國而避免與眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)當面會晤，兩人改以電話交談約40分鐘，但未涉及台灣議題。

裴洛西本周會晤新加坡和馬來西亞總理後，3日與台灣總統蔡英文共進午宴，5日會晤日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，尹錫悅則是裴洛西此次亞洲行中唯一沒有見到面的亞洲領袖。

尹錫悅發言人4日回應，尹錫悅未親自會晤裴洛西是考量到南韓的「整體利益」，面對媒體詢問此舉是否代表南韓改變對美中競爭的立場時，發言人直呼此問題「很誇張」。

尹錫悅4日和裴洛西通話約40分鐘，他稱裴洛西此行象徵美國與南韓對北韓的威懾，並稱他下回出訪美國時會再討論強化兩國聯盟。

尹錫悅早在裴洛西決定出訪亞洲前，便規畫1日起在首爾展開五天假期；他決定不會晤裴洛西之際，美國與中國關係也在裴洛西爭議的台灣行後急速惡化。

根據南韓總統辦公室，尹錫悅和裴洛西的通話並未談及台灣議題，雙方均對北韓升高該區威脅表達顧慮，且一致支持透過外交對話展開非核化；裴洛西之後也參訪兩韓非軍事區板門店(Panmunjom)。

華爾街日報(WSJ)報導，南韓得謹慎應對升溫的美中關係，南韓是美國長期盟友，另設有美國最大的海外軍事基地，而中國則是南韓最大貿易夥伴。

5月甫上任總統的尹錫悅做出此決定，幾乎不被反對黨看好；南韓共同民主黨議員金宜謙(Kim Eui-kyeom)4日在臉書表示，與裴洛西會晤等於跳進美中衝突烈火之中。

首爾智庫「總統領導研究所」(Institute of Presidential Leadership)所長崔振(Choi Jin)表示：「尹錫悅尚在總統任期初期，他得拿捏好分寸。」

南韓權威報紙「朝鮮日報」一篇社論警告，南韓政府對中國表現出「順從態度」，恐改變地緣政治關係。

裴洛西上次2015年出訪南韓時會晤時任總統的朴槿惠與前外交部長尹炳世；南韓亞洲大學美中政策研究所主任金興奎(Kim Heung-kyu)表示：「裴洛西是美國政治第三號人物，要是在過去，總統或外交部長會與她會談，但我認為這次政府似乎不願將此議題過度政治化，沒必要跟中國對立。」

美國眾院議長裴洛西4日晚抵達日本橫田的美軍福生基地，展開亞洲行的最後一站。(路透...
美國眾院議長裴洛西4日晚抵達日本橫田的美軍福生基地，展開亞洲行的最後一站。(路透)

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