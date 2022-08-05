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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

若軍演干擾台半導體出貨 全球恐「斷鏈」

編譯林聰毅、湯淑君／綜合報導
若北京在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。(歐新社)
若北京在台灣周圍的軍演造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來問題。(歐新社)

眾院議長裴洛西旋風式訪台，已把美中緊張關係推升到新層次；彭博報導，台灣最新出爐的數據顯示，電子產品需求正在下滑，若北京在台灣周圍的軍事演習造成半導體出貨中斷，將為全球經濟帶來新的問題。

對於美中就台灣問題發生衝突的擔心情緒，正在影響市場，但這種風險是否成真仍待觀察。彭博行業研究認為，從經濟角度來看，當前更明顯的風險已在發酵，因為電子產品需求正在下滑。

台灣處於電子產品供應鏈中心，它的起起落落就像「煤礦裡的金絲雀」一樣，對全球成長發出信號。最新出爐的數據非常疲軟，採購經理人指數顯示，台灣製造業在6月和7月萎縮。生產和需求下滑，新出口訂單出現大幅下降。

巴隆周刊報導，少有分析師認為，情況將急遽拉高至軍事衝突，否則可能對雙方帶來災難後果。即使北京不對台發動軍事攻擊，仍可能引發一波危機、擾亂全球經濟。凱投宏觀首席亞洲經濟學者威廉斯推測，可能促使北京採取行動的發展，包括「任何台獨企圖的形式化」或「設法阻止西方對台提供更緊密的軍事援助」。

假如演變到「封鎖」的地步，緊張層次再升級，因為台灣依賴各種進口物資，特別是能源。比方說，萬一液化天然氣(LNG)進口中斷，可能意味發電容量將在數日內「陡降」。由於全球約90%的先進晶片靠台積電供應，產線停擺可能在全世界供應鏈激起漣漪效應。

北京 供應鏈 眾院

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