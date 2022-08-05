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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

王毅東協晚宴離場 批美是台海和平破壞者 取消會日外相

編譯中心／綜合4日電
中國外長王毅(中)4日抵達東協成員國外長晚宴會場，向媒體打招呼；然後匆匆離開，並未出席晚宴。(Getty Images)
中國外長王毅(中)4日抵達東協成員國外長晚宴會場，向媒體打招呼；然後匆匆離開，並未出席晚宴。(Getty Images)

東南亞國家協會(ASEAN)成員國外長在柬埔寨首都金邊集會；而中國外長王毅4日在東協高層會議的晚宴開始前突然離場，凸顯了局勢緊繃。

路透報導，在金邊舉行的東協會議晚宴，與會者包括美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、日本外相林芳正等多國外長，以及東協高階外交官。王毅當晚走進晚宴會場時，向媒體揮了揮手，接著又走出會場，且未說明原因。現場兩名工作人員告訴路透，有人目擊王毅乘車離開。

王毅與布林肯在柬埔寨首都金邊彼此拒絕會面，王毅原定與林芳正會晤的行程也取消，因為中國不滿日本與七大工業國集團(G7)發布聲明，呼籲和平解決台海緊張情勢。

王毅4日在柬埔寨金邊出席東亞外長會期間，再度就裴洛西訪台強調，「絕不會坐視美國打『台灣牌』服務國內政治和政客的私欲。」同時，因日本與G7國家和歐盟發表「指責中國」的共同聲明，王毅取消在金邊與日本外相的會晤行程。

中國官媒央視新聞報導，王毅4日再度抨擊美方稱，裴洛西的表演是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，「美國是台海和平的最大破壞者，是地區穩定的最大麻煩製造者」。王毅指出，中方當前和今後採取的綜合措施，是對挑釁者的警示，也是對地區穩定和台海和平的維護。

中國外交部發言人華春瑩表示，王毅取消與日本外相會晤，是「因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿」。

裴洛西5日將與日本首相岸田文雄會面，預料將針對台灣情勢及美中關係交換意見。

各國外長們預計5日出席東亞峰會和東協區域論壇的圓桌全體會議，預料台灣局勢將主導當天的會談。

王毅 日本 裴洛西

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