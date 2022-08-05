台海軍演 東協示警：區域動盪加劇恐致無法預料後果

美國國務卿布林肯(右)4日在金邊參加東協外長會議，和新加坡外長維文交談。(路透)

中國為報復台美互動、宣布一連四天在台灣周邊舉行重大實彈軍演。東協4日警告，國際和區域動盪加劇恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」。

路透報導，東南亞 國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨呼籲各方緩解台海緊張情勢後，東協外長透過聲明發表上述言論。

美國眾院 議長裴洛西不顧中國抗議訪台，引發北京 當局強烈不滿，宣布在台灣周圍六個區域舉行軍事演習，恐將成為中國對台灣歷來最大規模的軍演。

法新社報導，東協10國外長當天在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）舉行的會議上警告各方不要做出「挑釁行為」。

東協外長發布聯合聲明表示，國際和區域動盪加劇，恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」。

東協發言人柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）呼籲各方讓情勢穩定下來。他對媒體說：「我們希望情勢能趨緩…台海恢復正常。」

東協意見分裂為兩派，一派是緬甸、柬埔寨和寮國等與中國有密切關係的國家，另一派國家則是對北京當局在國際上持續增長的獨斷強勢保持審慎態度。

但東協之中沒有一個國家正式承認台灣的國家地位，也沒有一個國家展現出有意支持台灣對抗共產強權中國。