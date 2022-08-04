全球逾290萬人關注 波洛西訪台航班 刷新追蹤網站紀錄

航班追蹤網站Flightradar24表示，波洛西的專機締造該網站史上最多人追蹤的紀錄。（截自Flightradar24）

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)造訪台灣，展現美國對台灣的支持卻惹怒中國；航班追蹤網站Flightradar24表示，波洛西的專機締造該網站史上最多人追蹤的紀錄。

Flightradar24利用接收器追蹤班機的位置和速度，該網站3日表示，波洛西專機降落台北松山機場時，至少70萬8000人同步觀看，另有超過290萬人在波洛西自東南亞 啟程後，至少關注一段飛行航程，觀察波洛西班機的動向。

台灣並不在波洛西亞洲行的官方行程內，但美台官員1日都向媒體透漏，波洛西會訪台。

Flightradar24表示，呼號(call sign)「SPAR19」的波洛西專機從馬來西亞首都吉隆坡飛往台北，這架飛機是由美國空軍駕駛的波音(Boeing)C-40C噴射客機，即軍機版本的波音737噴射客機。

Flightradar24最初由兩位航空迷創辦，該網站在官方部落格公告表示，追蹤波洛西專機的流量龐大，網站一度過載，Flightradar24被迫啟用等候室(waiting room)功能，限制非訂閱者瀏覽網站的權限；等候室機制是一種網站分流功能，可辨識官網訂閱用戶與非訂閱使用者，並將非訂閱者分流到等候室，以維護訂閱用戶的瀏覽體驗，確保官網伺服器不會因為短時間內流量過大而當機。

該網站表示，「使用者對這架班機前所未見的持續興趣對Flightradar24的基礎建設造成極度沉重的負荷，我們的團隊立即維護服務穩定性；很遺憾的，基於使用者流量龐大而有必要採取等候室機制，排除非訂閱者存取Flightradar24資料。」

波洛西的班機降落後不久，Flightradar24恢復所有使用者的正常存取權限。