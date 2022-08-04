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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

與張忠謀談晶片法案？波洛西：美台很快會簽訂貿易協定

本報系記者／台北連線報導
眾院議長波洛西訪台，蔡英文總統3日中午在台北賓館設宴接待，台積電創辦人張忠謀（圖）也是座上賓。（中央社）
眾院議長波洛西訪台，蔡英文總統3日中午在台北賓館設宴接待，台積電創辦人張忠謀（圖）也是座上賓。（中央社）

美國眾院議長波洛西旋風訪台，蔡英文總統3日中午在台北賓館設宴接待，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音及和碩副董事長程建中都是座上賓。蔡英文透過臉書表示，她邀請老朋友張忠謀一起和波洛西共進午餐，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換意見；民進黨立院黨團總召柯建銘證實，波洛西和劉德音3日曾談及「晶片法案」的問題及重要性。

波洛西3日上午拜會立法院後，柯建銘會後受訪表示，波洛西有跟劉德音談及晶片問題，也提到眾議員對於「晶片法案」付諸很多努力，以及這項法案對於半導體工業的影響，「今天的對談是歷史性的，也是很重要的里程碑。」華盛頓郵報也報導，知情人士指出，波洛西將參訪台積電、會晤劉德音，共同討論最近美國通過的晶片法案。

不過，台積電3日晚特別發出聲明澄清，劉德音並未與波洛西視訊會議，也未單獨密會；但中午的確與張忠謀夫婦受邀出席午宴。至於餐敘提及議題，台積電不回應。

波洛西與蔡英文3日上午在總統府舉辦媒體互動會，現場接受台灣、美國和日本各一家媒體提問。波洛西回答彭博記者提問時表示，她知道一些台灣企業已經計畫在美國投資製造，希望再次加強台美關係，美台很快會簽訂貿易協定，美國國會已通過「晶片法案」，為美國與台灣的經濟交流提供更好的機會。

中央社記者提問，未來是否會有更多美國高層訪問台灣、蔡英文總統是否有機會赴美國國會演說？波洛西表示，雖然中國阻礙台灣參加某些國際會議，但無法阻礙人們來台灣展示友誼和支持；至於邀請蔡英文總統前往美國演說，波洛西表示，美國參眾兩院近期很少舉辦聯席會議，主因疫情影響，但她還是希望能促成聯席會議，接待更多外賓訪問。

波洛西說，她不知道中國國家主席習近平是否對他自己的政治局勢感到不安，因此對台發動軍事恫嚇，這對她一點都不重要，她來訪最重要目的是傳遞美國國會跨黨派對台灣安全的支持，希望幫助台灣有效自我防禦。

蔡英文3日上午在總統府頒授波洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰為傑出政治家，致力促進中華民國台灣及美國友好關係。波洛西表示，非常榮幸代表美國國會接受勳章，代表此行來訪是非常積極且堅定不移。

眾議院議長波洛西(前排中)訪台，蔡英文總統(前排右二)3日中午在台北賓館設宴接待...
眾議院議長波洛西(前排中)訪台，蔡英文總統(前排右二)3日中午在台北賓館設宴接待，台積電董事長劉德音(後排右)也受邀。(圖：中華民國總統府提供)

波洛西 蔡英文 晶片

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