波洛西專機落地前完全噤聲 台避免被中國扣挑釁帽子

台總統蔡英文及眾院議長波洛西（圖）3日在總統府大禮堂舉辦媒體互動會，現場接受台灣、美國和日本各一家媒體提問。（路透）

美國眾院議長波洛西 率團訪台，吸引全球關注。波洛西的亞洲行在一周前經外媒曝光之後，未列入官方行程的台灣行反而成為關注焦點，但台灣政府為了避免挑起衝突，一直三緘其口，希望在低調中完成接待。民進黨 高層表示，蔡英文總統以「四個堅持」為主軸的兩岸政策主軸未有動搖，未來仍會以不成為美中台關係的麻煩製造者為原則。

台方對波洛西可能訪台一事，從一周前開始準備，當時台方駐美代表處及國安單位評估波洛西「有意成行」，但一直等待最後通知，也就是美方提出接待需求。

但波洛西的亞洲行在美國曝光之後，似乎也受到美國政府壓力，拜登 總統一開始對外說「軍方認為現在不是好主意」，再加上當時拜登與中國國家主席習近平正準備電話對談，台方一開始認為波洛西訪台可能有些阻力，不確定波洛西的最後決定。

然而波洛西訪台，最後仍獲得美國官方支持，台方全面準備接待。為因應國安單位對中國的反應做出多種預測，台美雙方達成默契，低調進行所有準備工作，目標是讓波洛西安全成行。

比起過去總統府接待外賓，這次對於波洛西的行程的確是保密到家。波洛西在一日抵達新加坡之後，陸續有外媒曝光行程細節，但總統府都不證實，規畫在波洛西落地之後才公開發言。外交部則是在波洛西2日晚間準備降落松山機場之前，才對外通知有「重要訪賓」訪台，總統府也終於在深夜接近12時才發出聲明對波洛西一行表達歡迎，並通知媒體，新增3日早上的接見行程。

民進黨涉外人士表示，民進黨的兩岸政策，有強硬的部分，也有要收斂的底線；對內要對選戰有交代，對外又不至於主動破壞美中台紅線，是不斷滾動式平衡，這次波洛西訪台凸顯出的是「維穩局勢、不成為麻煩製造者」。這位人士指出，台方對波洛西訪台事宜，在專機落地前完全噤聲，正是要避免營造出主動邀請，被中方扣上挑釁的大帽子。

涉外人士說，在蔡英文總統卸任前，兩岸間雖關係持續冰凍，但基本上衝突會在可控範圍內，「維持穩定」是關鍵字，不會有「暴衝」舉措。

黨內仍對當前兩岸政策拿捏有不同看法。一位外交領域民進黨立委就直言，當前蔡政府的外交團隊太一面倒地偏向美國，恐造成縱使台方積極營造非主動挑起波洛西訪台事件，但中方仍會把帳算在台方頭上。