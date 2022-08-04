我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西專機落地前完全噤聲 台避免被中國扣挑釁帽子

記者蔡晉宇、丘采薇／台北報導
台總統蔡英文及眾院議長波洛西（圖）3日在總統府大禮堂舉辦媒體互動會，現場接受台灣、美國和日本各一家媒體提問。（路透）
台總統蔡英文及眾院議長波洛西（圖）3日在總統府大禮堂舉辦媒體互動會，現場接受台灣、美國和日本各一家媒體提問。（路透）

美國眾院議長波洛西率團訪台，吸引全球關注。波洛西的亞洲行在一周前經外媒曝光之後，未列入官方行程的台灣行反而成為關注焦點，但台灣政府為了避免挑起衝突，一直三緘其口，希望在低調中完成接待。民進黨高層表示，蔡英文總統以「四個堅持」為主軸的兩岸政策主軸未有動搖，未來仍會以不成為美中台關係的麻煩製造者為原則。

台方對波洛西可能訪台一事，從一周前開始準備，當時台方駐美代表處及國安單位評估波洛西「有意成行」，但一直等待最後通知，也就是美方提出接待需求。

但波洛西的亞洲行在美國曝光之後，似乎也受到美國政府壓力，拜登總統一開始對外說「軍方認為現在不是好主意」，再加上當時拜登與中國國家主席習近平正準備電話對談，台方一開始認為波洛西訪台可能有些阻力，不確定波洛西的最後決定。

然而波洛西訪台，最後仍獲得美國官方支持，台方全面準備接待。為因應國安單位對中國的反應做出多種預測，台美雙方達成默契，低調進行所有準備工作，目標是讓波洛西安全成行。 

比起過去總統府接待外賓，這次對於波洛西的行程的確是保密到家。波洛西在一日抵達新加坡之後，陸續有外媒曝光行程細節，但總統府都不證實，規畫在波洛西落地之後才公開發言。外交部則是在波洛西2日晚間準備降落松山機場之前，才對外通知有「重要訪賓」訪台，總統府也終於在深夜接近12時才發出聲明對波洛西一行表達歡迎，並通知媒體，新增3日早上的接見行程。 

民進黨涉外人士表示，民進黨的兩岸政策，有強硬的部分，也有要收斂的底線；對內要對選戰有交代，對外又不至於主動破壞美中台紅線，是不斷滾動式平衡，這次波洛西訪台凸顯出的是「維穩局勢、不成為麻煩製造者」。這位人士指出，台方對波洛西訪台事宜，在專機落地前完全噤聲，正是要避免營造出主動邀請，被中方扣上挑釁的大帽子。

涉外人士說，在蔡英文總統卸任前，兩岸間雖關係持續冰凍，但基本上衝突會在可控範圍內，「維持穩定」是關鍵字，不會有「暴衝」舉措。

黨內仍對當前兩岸政策拿捏有不同看法。一位外交領域民進黨立委就直言，當前蔡政府的外交團隊太一面倒地偏向美國，恐造成縱使台方積極營造非主動挑起波洛西訪台事件，但中方仍會把帳算在台方頭上。

波洛西 民進黨 拜登

上一則

與張忠謀談晶片法案？波洛西：美台很快會簽訂貿易協定

下一則

波洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

延伸閱讀

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話
波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出

波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出
「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空