波洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

眾院議長波洛西到台灣國家人權博物館與多位人權、民運人士會晤，中國民運人士吾爾開希出席。（記者潘俊宏／攝影）

美國眾院議長波洛西 訪台行最終站，3日下午到國家人權博物館景美園區參觀，並會晤中、港、台民運人士。監察院長陳菊親自帶著波洛西回到美麗島審判的法庭現場，向訪團訴說台灣的民主發展歷程；波洛西也參觀原景美看守所關押政治犯的監獄。

波洛西在園區會晤包括民運人士吾爾開希、銅鑼灣書店店長林榮基、台灣非政府組織工作者李明哲 ，以及西藏流亡政府駐台代表格桑堅參等人。歷經約一小時座談。

眾院議長波洛西到台灣國家人權博物館與多位人權、民運人士會晤，銅鑼灣書店老闆林榮基出席。（記者潘俊宏／攝影）

台文化部表示，波洛西長期關注人權議題，也時常替台灣在國際發聲，不只是台灣的好朋友，更和台灣人民共享民主、自由、法治、人權等，相同的信念與價值。

眾院議長波洛西到台灣國家人權博物館與多位人權、民運人士會晤，台灣NGO工作者李明哲（左）與妻子李淨瑜（右）一起出席。（記者潘俊宏／攝影）

吾爾開希會後受訪表示，他與波洛西認識30多年，在流亡期間，能在接納他的台灣歡迎波洛西，感到非常高興，席間他也特別準備台灣的巧克力送給波洛西，並提到「台灣人民吸入與呼出的都是自由，這是我們曾經爭取過來的，我們會冒死捍衛這分自由」，這番話得到波洛西的認可。

林榮基說，他向波洛西提到遭受迫害的香港 年輕人想移民美國的議題，現在有許多香港抗爭的年輕人無法離開香港，還有留在台灣卻沒辦法取得身分證的香港人，希望美國能幫助這些反抗的年輕人。

李明哲則低調表示，「今天是來感謝議長」，有提及中國議題，其他則由主辦單位統一發言。