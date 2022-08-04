白宮出手踩煞車 參院「台灣政策法案」二度延審

參院外交關係委員會主席梅南德茲撰文表示，提出「台灣政策法案」是要在中國為侵略台灣做好準備之前，與台北合作維持嚇阻能力。(路透)

參院外交委員會原定3日下午審查由委員會主席梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)領銜提案的「台灣政策法案」，因參院院會優先處理批准芬蘭和瑞典加入北約的提案，因此委員會審查會將延後到下次處理「台灣政策法案」，預計將在9月；彭博資訊報導，白宮 正出手踩煞車，避免影響對台政策。

外交委員會 盼9月就能表決

這已是「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)第二度延後審查，上月19日首次審查時，因共和黨議員要求更多時間來研究法案內容，梅南德茲宣布延期至3日；據了解，共和黨正在研擬對策。

負責外委會事務的梅南德茲通訊主任巴瓊(Juan Pachón)3日表示，院會正在辯論及表決芬蘭和瑞典加入北約的議案，因此外委會無法開會審理台灣政策法案；希望在8月休會結束後，國會復會的首個審查會，外交委員會就能表決台灣政策法案。

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)4月聯袂訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改中華民國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

彭博引述知情人士說法報導，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，與數十年來的「戰略模糊」政策相牴觸，白宮正在遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車。

外委會的民主黨籍參議員墨菲(Chris Murphy，康州)告訴彭博，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機，他與白宮高度關切此事；墨菲說，法案延後到9月審查，且可能重新修改。

梅南德茲同時3日在紐約時報投書，細數中國對台灣的威脅舉措，他說，北京 針對眾院議長波洛西訪問台灣的威脅舉動是可以預期的，這表明了中國國家主席習近平的好戰。

梅南德茲表示，波洛西是對的，不能讓中國來決定誰可以、誰不能訪問台灣；北京的氣勢洶洶反而堅定台北、華府和區域夥伴的決心，要對抗中國的侵略有很多策略，美國國會也有清楚的兩黨共識，以提供台灣人民迫切需要的支持。

梅南德茲說，這是他提案的初衷，在中國為侵略台灣做好準備之前，要把握機會重振美國的外交戰略，與台北合作推動軍隊現代化並維持嚇阻能力；確保戰略方向正確，嚇阻並阻止北京的問題行為，鼓勵習近平作出和俄羅斯總統普亭做出不同選擇，是至關重要的。

葛理漢對彭博批評拜登政府對中軟弱，他說，若把這部訪案送入參院院會，它將獲得壓倒性支持。他在受接受福斯新聞的訪問中，力挺眾議長波洛西訪問台灣。