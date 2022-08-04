我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

寵物狗受傷未就診 加州華女被捕遭重罪起訴

白宮出手踩煞車 參院「台灣政策法案」二度延審

記者張文馨／華盛頓報導
參院外交關係委員會主席梅南德茲撰文表示，提出「台灣政策法案」是要在中國為侵略台灣做好準備之前，與台北合作維持嚇阻能力。(路透)
參院外交關係委員會主席梅南德茲撰文表示，提出「台灣政策法案」是要在中國為侵略台灣做好準備之前，與台北合作維持嚇阻能力。(路透)

參院外交委員會原定3日下午審查由委員會主席梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)領銜提案的「台灣政策法案」，因參院院會優先處理批准芬蘭和瑞典加入北約的提案，因此委員會審查會將延後到下次處理「台灣政策法案」，預計將在9月；彭博資訊報導，白宮正出手踩煞車，避免影響對台政策。

外交委員會 盼9月就能表決

這已是「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act of 2022)第二度延後審查，上月19日首次審查時，因共和黨議員要求更多時間來研究法案內容，梅南德茲宣布延期至3日；據了解，共和黨正在研擬對策。

負責外委會事務的梅南德茲通訊主任巴瓊(Juan Pachón)3日表示，院會正在辯論及表決芬蘭和瑞典加入北約的議案，因此外委會無法開會審理台灣政策法案；希望在8月休會結束後，國會復會的首個審查會，外交委員會就能表決台灣政策法案。

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)4月聯袂訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改中華民國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

拜登政府憂牴觸「戰略模糊」

彭博引述知情人士說法報導，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，與數十年來的「戰略模糊」政策相牴觸，白宮正在遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車。

外委會的民主黨籍參議員墨菲(Chris Murphy，康州)告訴彭博，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機，他與白宮高度關切此事；墨菲說，法案延後到9月審查，且可能重新修改。

梅南德茲同時3日在紐約時報投書，細數中國對台灣的威脅舉措，他說，北京針對眾院議長波洛西訪問台灣的威脅舉動是可以預期的，這表明了中國國家主席習近平的好戰。

梅南德茲表示，波洛西是對的，不能讓中國來決定誰可以、誰不能訪問台灣；北京的氣勢洶洶反而堅定台北、華府和區域夥伴的決心，要對抗中國的侵略有很多策略，美國國會也有清楚的兩黨共識，以提供台灣人民迫切需要的支持。

梅南德茲說，這是他提案的初衷，在中國為侵略台灣做好準備之前，要把握機會重振美國的外交戰略，與台北合作推動軍隊現代化並維持嚇阻能力；確保戰略方向正確，嚇阻並阻止北京的問題行為，鼓勵習近平作出和俄羅斯總統普亭做出不同選擇，是至關重要的。

葛理漢對彭博批評拜登政府對中軟弱，他說，若把這部訪案送入參院院會，它將獲得壓倒性支持。他在受接受福斯新聞的訪問中，力挺眾議長波洛西訪問台灣。

參院外交關係委員會主席梅南德茲在紐約時報投書。(取自紐約時報)
參院外交關係委員會主席梅南德茲在紐約時報投書。(取自紐約時報)

拜登 北京 白宮

上一則

美軍P-8A飛入解放軍西南演習空域 航迷：他最猛了

下一則

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

延伸閱讀

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話
波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出

波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出
「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應