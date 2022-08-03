波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西去年8月在舊金山市府參加女性獨立日活動的資料照片。(記者李怡／攝影)

對波洛西 訪台，前紐約中華公所主布，現為公所顧問的于金山回憶，1989年天安門事件，波洛西走訪北京 後，他與僑界曾至華府與她多次會面，推動中國留學生保護法；對她的第一印象是，對人權的堅定立場。多年過去，他認為，這次訪問亞洲，雖說是政治生涯告別之旅，沒想到因北京的過激反應，成為她的另一個政治高峰，轉身下台，不僅掌聲不斷，而且成為世界焦點。

他表示，北京暴露了戰狼外交的侷限，大張旗鼔，口誅筆伐，為此行大造聲勢，吸引全球媒體報導。北京失分不單在大外宣上，也失分於美國人民的觀感，拿農業品、食品開刀，「狼言狼語」更失去台灣民心。波洛西訪台，也凸顯美國打台灣牌得心應手，白宮、國會明明一家，雙簧唱得天衣無縫，拜登應付了北京，又尊重國會民意。北京的台灣牌則打得手足無措，進退兩難。

此次隨行的眾院外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks)來自紐約市皇后區，他與退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Allan Takano)，均是眾院潛在未來領袖人選，除介紹給亞洲盟國認識，米克斯未來也仍將是掌握外交資源的重要委員。

圖為國會眾議員米克斯今年初出席紐約台灣僑社募款餐會。(台灣會館提供)

紐約華社：出訪鞏固亞洲盟國團結

紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，眾議員米克斯選區在紐約市皇后區，鄰近當地華社，互動良好，今年初曾參加台灣社區募款餐會，覺得他很想瞭解台灣，他除秉持美國尊重人權的傳統價值觀，因成長於紐約，也能接納不同觀點。

他表示，他們強調台灣對人權的重視，也與米克斯討論美台科技合作，美國專注研發，台灣投資生產，以及台灣更尊重智慧財產權，是可信賴的伙伴，商業上能創造雙贏。波洛西退休後，米克斯可能是台灣在眾院最重要支持者，也相信仍將是台灣堅定盟友，不會因威脅、利益而改變立場。

蘇春槐以平常心看待波洛西此次出訪，在烏克蘭局勢下，她出訪鞏固亞洲盟國團結，中國應有大國風度，商業制裁、軍事演習，不會真傷到台灣；但中國領導人卻因維穩，不能秉持平常心，全世界都在看，付出的代價、失去的民心不斷累積，北京當局應評估是否真值得。

金山華裔 批：不顧台海安危

波洛西的國會選區包括舊金山灣區，當地華裔民眾表示，她的行為非常魯莽，根本就是不顧民眾的安危，還有民眾譴責波洛西，不要到處搞事情，應好好關心一下美國國內面臨的種種社會問題。波洛西選區的部分華裔選民對於她此次到訪台灣的行為表示非常失望。

舊金山灣區民眾張藍真表示，歷史上台灣本屬中國一部份，不容任何人和政府企圖干涉，這是在海內外華人的心聲。她認為波洛西此行是為了博眼球而不顧台海民眾的安危。如中美關係破裂最後吃苦的還是在海外生活的華裔和台灣的老百姓。一旦戰爭爆發受害的不是某一些人，是所有美國的民眾，她此次的訪問是百害無一利。

在加州的美國華人聯合總會前會長李社潮認為，在中美關係比較緊張之際，波洛西作為政治人物，應盡量以維持國於國之間關係的安定為前提。沒有必要為所謂的口舌之爭，將事態激化到緊繃程度，這關係到國際以及國家之間局勢。而為了中美兩國人民的福祉著想，還是希望和平。

社區評論人士劉青則說，中國政府對波洛西訪台，將話說到底了，反制態度非常堅決，到了「破釜沉舟、背水一戰」的態勢。現在波洛西確定訪台，就看中國政府如何兌現自己的說法；但劉青認為，形勢高升至激化中美戰事，應不致發生。

深藍人士、有機農耕博士徐仕林認為，蔡英文是利用波洛西訪台來挑釁中國，製造兩個中國假象。此次波洛西訪台不會有什麼好結果。他說雖然表面上，波洛西訪台似乎很偏台灣，其實都是假象，美國其實想賣武器給台灣，實際就是榨取台灣老百姓的錢。社區評論人士郭樹人則表示，波洛西是立場堅定的人，與中國民運人士有交流。針對波洛西訪台，中國方面必須擺出反制架勢，但只是打打嘴砲，政治人物各取所需，演演戲而已。

洛杉磯華裔東主 憂族裔歧視加劇

洛杉磯台灣人公共事務會(FAPA)前會長吳兆峯說，目前形勢的發展並非波洛西當初所設想的。但從美國方面來說，是具有戰略意義。中國不會因為這件事情與美國打一戰。他認為，中美雙方造勢的可能性大，並展現軍事實力，讓局勢緊張，但導致熱戰的可能性極低。

在美中地區經營連鎖餐館多年的華裔東主David表示，波洛西訪台對已經惡化的美中關係或將帶來更糟糕的發展，美中關係緊張或惡化，對在美華人完全是不易癒合的硬傷，「做生意的也好，一般市井小民也好，只要美中對立，直接面臨的問題就是生意受衝擊、族裔歧視加劇」。他說美中關係一旦惡化，一些歧視華人的言行恐怕將受到激勵，「覺得有政府做後盾而變本加厲」，讓人憂心忡忡。

芝加哥台裔 樂見台美關係強化

台裔Eric邱表示，身為台灣人樂見台美關係強化，波洛西訪台之行對所有台灣海內外的台灣人來說，都是很值得高興的事；他覺得中國的激烈反應是可以預見的，身在芝城的他現階段不覺得會有危險，也不至於擔心台灣家人安危。