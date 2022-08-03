47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

2019年波洛西(中)在孫輩環繞下，宣誓再度就任眾院議長。(美聯社)

身為美國政壇最有權勢的女性，現年82歲的眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)自幼浸淫在政治圈，具有高度政治敏銳度；她在巴爾的摩長大，是前民主黨 市長小托馬斯·達亞歷山德羅(Thomas D'Alesandro Jr.)的女兒，小小年紀就代父親管理他的政治往來帳本；12歲即參加她生平第一次民主黨全國代表大會；20歲出席了甘迺迪(John F. Kennedy)總統就職舞會。

波洛西的工作習慣也堪稱傳奇；她鮮少睡覺、不喝咖啡，更喜歡喝加了檸檬的溫開水，每天都做紐約時報填字遊戲，早餐常常吃紐約超級糖漿冰淇淋(New York Super Fudge Chunk ice cream)。

她在就讀喬治城大學時與丈夫保羅波洛西(Paul Pelosi)相遇，全家1969年搬到舊金山時，她已是五個孩子的母親。保羅主外，擔任銀行工作時，南希一邊當家庭主婦養育孩子，一邊草創自己的民主黨小團體。1976年，她在時任加州州長布朗(Jerry Brown)的競選總統團隊工作，1981年成為加州民主黨主席，幕後操盤召集候選人和籌募資金。

1961年3月，時任巴爾的摩市長的達亞歷山德羅(右一)帶著妻子和女兒在白宮會見甘迺迪總統(左二)，圖中左一就是現任眾院議長波洛西。(美聯社)

1991年9月眾議員波洛西(中)和瓊斯、米勒等三人在北京天安門廣場拉開橫幅，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。(美聯社)

為愛滋發聲 爭取同志權利

在最小的孩子上大學後，47歲的波洛西受到一位垂死女性國會議員鼓勵，出馬競選其席位；她辦了100場家庭聚會，招到4000名志工，七周內募得100萬元，在特別選舉中贏得全國最穩固的民主黨席位之一。1987年6月，她在父親陪伴下宣誓就職。

憑藉著與生俱來的政治敏銳度，波洛西在民主黨黨團迅速崛起。作為來自舊金山的聯邦眾議員，波洛西在LGBT權利和愛滋病危機問題在全國仍不受歡迎之際，就扮演急先鋒角色，她也參與規畫了1994年攻擊性武器禁令。她加入強大的眾院撥款和情報委員會，也是外交行動委員會(Foreign Operations committee)備具代表性的民主黨人。

波洛西在推特中說，她從舊金山圖書館開始公職服務。(取自波洛西推特)

2001年波洛西獲得重大晉升，被任命為眾院民主黨黨鞭，成為該黨第二號人物。2002年在她領導的民主黨超級政治行動委員會(PAC)為該黨籌集180萬元後，波洛西取代卸任少數黨領袖蓋哈特 (Dick Gephardt) ，成為在國會中領導政黨的第一位女性。

2006年，她與參議員舒默(Chuck Schumer)、雷德(Harry Reid)和時任眾議員伊曼紐(Rahm Emanuel)合作制定奪回國會計畫，一舉成功；民主黨在參眾兩院均贏得多數席位，波洛西則成為眾院第一位女議長。

說服歐巴馬 推進醫療改革

波洛西擔任眾院議長的頭100小時內，提高最低工資、為九一一委員會報告立法、結束了對石油公司多項稅收補貼，並制定新遊說規則。

2008年歐巴馬當選總統後，民主黨14年來首次控制國會和白宮；波洛西說服歐巴馬在2009年推進醫療改革，最後奏效，但民主黨在2010年失去眾院控制權。即便如此，曾任眾院民主黨領袖長達十年的波洛西仍是華府主要權力人物。在歐巴馬第二個任期，波洛西再次成為眾院少數黨領袖。

作風強烈 曾手撕川普講稿

作為眾院少數黨領袖，佩洛西一直是前總統川普的主要批評者，持續與川普發生衝突。波洛西在離開眾院八年後，2019年重獲眾院議長職位。她在眾院主持了兩次彈劾川普，第一次是彈劾川普於烏克蘭醜聞中濫用職權和妨礙國會，第二次彈劾是在挺川者衝進國會大廈、試圖阻止國會證明拜登總統獲勝之後。但共和黨控制的參院兩次都宣判川普無罪。在川普向國會發表2020年國情咨文後不久，波洛西當眾撕毀了自己手中的副本。

2021年1月3日，波洛西再次當選第117屆眾院議長。