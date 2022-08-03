我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

波洛西訪台 華府學者：美中關係難修復 台灣恐成犧牲品

記者張筠／華盛頓報導
台灣外交部長吳釗燮（左）向美國聯邦眾院議長波洛西（右）致意。（外交部提供）
台灣外交部長吳釗燮（左）向美國聯邦眾院議長波洛西（右）致意。（外交部提供）

眾院議長波洛西2日訪台引發國際密切關注，華府學者分析，這恐將讓台灣成為美中衝突的犧牲品，實屬不必要的風險，未來也可能導致美中關係無法修復；另有學者稱波洛西此行意義深遠，不僅展現對台支持，也向美國盟友表態會為他國及合作夥伴抵抗中國威脅。

前國務院亞太事務助理國務卿、亞洲政策協會研究所(Asia Society Policy Institute)副所長羅素(Daniel Russel)2日說，波洛西本人和台灣部分群體可能對這次行程感覺良好，但後患無窮(sugar highs are followed by a crash)，該訪問沒有任何戰略目的，台灣不需要同情或象徵性的支持，而是需要在提升防禦經濟脅迫、網路攻擊等方面的實際支持，且華府與北京之間的緊張關係只會增加台灣的風險，因此台灣也迫切需要美國謹慎處理與中國的關係。

羅素說，北京政府必定會採取長期、短期的軍事和非軍事報復，台灣在美中衝突中首當其衝，北京政府目前正在舉行大規模軍演，這會是中國大秀武力的平台，可能包括大量戰機越中線出動、繞島飛行，甚至飛越台灣，中國軍事船隻也可能威脅台灣附近的島嶼或騷擾台灣漁船。

戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)2日表示，波洛西到訪台灣導致美中更加劍拔弩張，就算無直接的軍事對抗，發生意外的概率極大，美中關係未來也將難以修復。

任雪麗說，美國多年來強調要保持台海的和平穩定，包括承諾阻止北京政府對台灣採取行動，同時確保台灣不挑釁，但如今波洛西訪台令北京政府認為，美國正從一個「有條件」的承諾轉向「無條件」承諾。

美國前國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任唐安竹(Drew Thompson)表示，雖然波洛西訪台增加美中風險，但美中台緊張局勢已存在近十年，風險始終來自於北京對台灣的逼迫，中國從2016年起在政治、經濟、軍事等方面壓迫台灣，波洛西本次出訪是為向各界展現美對台的支持。

唐安竹說，北京政府對台灣的壓迫沒有因俄烏衝突等國際局勢震盪而改變，中國對俄羅斯的支持也從另一方面顯示波洛西訪台的意義，「中國對自己的主權(sovereignty)如此重視，但卻如此漠視(disregard)其他國家的主權，這非常諷刺。」波洛西訪台反映美國對「集體安全」(collective security)、國際秩序、台灣民主的重視，也向盟國傳遞一個信息：美國不會對中國的壓迫坐視不管，會為盟友或合作夥伴站出來抵抗中國的威脅。

波洛西 北京 華府

上一則

「兩岸推到一個點」 胡志強憶昔 籲美中台冷靜

下一則

波洛西訪台 中國外長王毅批美「玩火」：不會有好下場

延伸閱讀

台灣朝野歡迎波洛西 立委憂台承擔經濟報復

台灣朝野歡迎波洛西 立委憂台承擔經濟報復
波洛西：訪台不是討論中國 須向世界展示台灣人的成功

波洛西：訪台不是討論中國 須向世界展示台灣人的成功
BBC專訪 藍委陳以信：波洛西非代表拜登 陸別過度反應

BBC專訪 藍委陳以信：波洛西非代表拜登 陸別過度反應
嗆波洛西訪台就嫁蔡英文 黃安認輸「P圖婚紗照」

嗆波洛西訪台就嫁蔡英文 黃安認輸「P圖婚紗照」

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北