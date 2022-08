波洛西訪台 華府學者：美中關係難修復 台灣恐成犧牲品

台灣外交部長吳釗燮(左)向美國聯邦眾院議長波洛西(右)致意。(外交部提供)

眾院議長波洛西 2日訪台引發國際密切關注,華府 學者分析,這恐將讓台灣成為美中衝突的犧牲品,實屬不必要的風險,未來也可能導致美中關係無法修復;另有學者稱波洛西此行意義深遠,不僅展現對台支持,也向美國盟友表態會為他國及合作夥伴抵抗中國威脅。

前國務院亞太事務助理國務卿、亞洲政策協會研究所(Asia Society Policy Institute)副所長羅素(Daniel Russel)2日說,波洛西本人和台灣部分群體可能對這次行程感覺良好,但後患無窮(sugar highs are followed by a crash),該訪問沒有任何戰略目的,台灣不需要同情或象徵性的支持,而是需要在提升防禦經濟脅迫、網路攻擊等方面的實際支持,且華府與北京 之間的緊張關係只會增加台灣的風險,因此台灣也迫切需要美國謹慎處理與中國的關係。

羅素說,北京政府必定會採取長期、短期的軍事和非軍事報復,台灣在美中衝突中首當其衝,北京政府目前正在舉行大規模軍演,這會是中國大秀武力的平台,可能包括大量戰機越中線出動、繞島飛行,甚至飛越台灣,中國軍事船隻也可能威脅台灣附近的島嶼或騷擾台灣漁船。

戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)2日表示,波洛西到訪台灣導致美中更加劍拔弩張,就算無直接的軍事對抗,發生意外的概率極大,美中關係未來也將難以修復。

任雪麗說,美國多年來強調要保持台海的和平穩定,包括承諾阻止北京政府對台灣採取行動,同時確保台灣不挑釁,但如今波洛西訪台令北京政府認為,美國正從一個「有條件」的承諾轉向「無條件」承諾。

美國前國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任唐安竹(Drew Thompson)表示,雖然波洛西訪台增加美中風險,但美中台緊張局勢已存在近十年,風險始終來自於北京對台灣的逼迫,中國從2016年起在政治、經濟、軍事等方面壓迫台灣,波洛西本次出訪是為向各界展現美對台的支持。

唐安竹說,北京政府對台灣的壓迫沒有因俄烏衝突等國際局勢震盪而改變,中國對俄羅斯的支持也從另一方面顯示波洛西訪台的意義,「中國對自己的主權(sovereignty)如此重視,但卻如此漠視(disregard)其他國家的主權,這非常諷刺。」波洛西訪台反映美國對「集體安全」(collective security)、國際秩序、台灣民主的重視,也向盟國傳遞一個信息:美國不會對中國的壓迫坐視不管,會為盟友或合作夥伴站出來抵抗中國的威脅。