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53款飲料、營養品恐染菌 食品大廠Lyons Magnus急召回

編譯周芳苑／綜合1日電
一批飲料和營養品因污染問題而於近日召回。(美聯社)
一批飲料和營養品因污染問題而於近日召回。(美聯社)

美國食品服務業領導公司Lyons Magnus發布公告，旗下53款飲料和營養品可能受到阪崎克羅諾桿菌(Cronobacter sakazakii)污染，該公司已主動宣布召回。

此波召回商品包括特定批次的飲料、液態咖啡、兒科營養補充劑、蛋白質奶昔、營養奶昔等，品牌涵蓋Oatly、Stumptown、Glucerna、Intelligentsia、Aloha、Kate Farms 和 Premier Protein；召回公告稱，初步的根本原因分析顯示，這些商品不符合商業無菌規範。

Lyons Magnus公司表示，迄今尚未接獲與這些產品有關的疾病或投訴報告；該公司呼籲已購買公告召回產品的消費者，應將產品丟棄或退貨退款。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，克羅諾桿菌是一種可在乾貨和下水道發現的細菌，嬰兒、65 歲以上族群和免疫系統較弱的人一旦感染將特別危險，主要症狀包括發燒、腦膜炎和癲癇發作。

此次召回不包括專為一歲以下嬰兒產製的產品。

與此同時，亞培公司(Abbott Nutrition)嬰兒配方奶粉召回行動也正在進行，細菌污染是召回的核心原因。

聯邦疾病防治中心 咖啡 蛋白質

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