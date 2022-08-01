國會暴亂案 華郵：川普遭司法部刑事調查

媒體報導，司法部正展開對前總統川普涉及2021年1月國會暴動案的刑事調查。圖為眾院國會暴動調查委員會7月調查聽證上，顯示有關川普的錄像證詞。(Getty Images)

根據華盛頓郵報 7月31日獨家報導，對於釀成死傷的2021年1月6日國會暴動，司法部 已對前總統川普 展開刑事調查。消息人士透露，調查人員正在過濾川普在事發期間的談話，某些川普資深助理的通聯紀錄也已經遭到查扣。

報導指出，四名知情人士透露，司法部對於川普企圖推翻2020年大選結果的刑事調查，如今進行到川普在國會暴動事件當中的扮演角色。過去幾天裡，多名證人分別在大陪審團面前接受聯邦檢察官訊問，包括前副總統潘斯的資深幕僚。檢方訊問重點包括證人是否曾與川普、川普律師以及川普核心圈其他人士討論過在拜登勝選的某些州，自行推出一組支持川普的選舉人，強行替代具有法定地位的選舉人。

知情人士說，聯邦檢察官為釐清川普在2020年12月、2021年1月間主持會議的討論內容細節，對證人鉅細靡遺提問長達數小時之久。檢方詢問重點還包括川普如何對潘斯施壓，要求配合推翻大選結果。對於另立冒牌選舉人以取代正牌選舉人，川普曾對律師團、顧問團下達哪些行動命令，檢方也希望掌握更多訊息。

消息人士透露，檢察官對證人的詢問中，某些問題重點在於川普律師伊士曼( John Eastman)等白宮外部律師推動的另立冒牌選舉人密謀，川普涉入程度究竟多少。

圖為前川普日前輔選活動中，強烈暗示將參加2024年總統大選。(Getty Images)

消息人士指出，司法部調查人員今年4月已經取得川普政府重要官員、川普資深助理的電話通聯紀錄，其中包括國會暴動發生時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。華盛頓郵報分析，由此可見早在眾院國會暴動調查委員會今年6月、7月舉行系列公聽會之前，司法部的國會暴動調查，涵蓋範圍便已經頗為廣泛。

包括華盛頓郵報在內等媒體，先前雖然報導過司法部正在調查伊士曼、朱利安尼及其他幾名川普心腹，但檢察官是否將對川普究責，媒體報導相當有限。川普資深助理電話通聯紀錄已遭查扣的消息，也是直到現在終於曝光。

川普發言人並未回覆華盛頓郵報的採訪要求。早在國會暴動調查展開之前，川普連續幾年裡不斷抨擊司法部及聯邦調查局(FBI)。華盛頓郵報分析，如今調查人員加大調查力道，川普對於司法部的批評可能將因此變得更為辛辣。