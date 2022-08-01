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「守誓者」成員闖國會怪罪川普 司法部阻擋賴罪

編譯潘勛／綜合31日電
激進組織「守誓者」成員因參與國會暴亂案遭起訴，他們主張是依川普命令而行事。圖為守誓者成員在暴亂當天在現場留下影像。（路透）
激進組織「守誓者」成員因參與國會暴亂案遭起訴，他們主張是依川普命令而行事。圖為守誓者成員在暴亂當天在現場留下影像。（路透）

激進組織「守誓者」(Oath Keepers)一些成員因參與2021年國會暴亂案，而遭司法部起訴，目前被告打算把罪行責任轉移到前總統川普身上，主張他們是按川普命令而行事，擔任控方的司法部則希望陪審團專注於嫌犯的個人責任。

有線電視新聞網(CNN)31日報導，一些守誓者成員目前遭控教唆陰謀罪，今年稍晚將在聯邦法院受審，他們在呈堂文件上試圖把罪責推諉給川普，司法部則試圖阻擋此舉。

司法部訴訟律師29日的呈堂文件上形容，辯方提出的任何「公共授權」辯詞，都因兩點理由而不成立：首先，沒有政府官員握有真正的權威，得命令被告遂行犯罪；再來，不管怎麼看，被告是按官方命令行事，客觀而言道理說不通。

司法部文件再指出，前總統川普並沒有權威可授權或批准陰謀犯罪方，而強力反對政府的威信，或者阻撓美國法律的執法；川普也不能合法批准2021年1月6日對國會山莊進行攻擊，以及被告遭控的其他刑事犯行。

呈堂文件顯示，控方另想阻止辯方的另種說詞，就是國會警察局縱容暴民的行動，說警察沒阻擋他們衝進國會建築物。

近幾個月，司法部使用相同手法，來對付其他國會暴亂案的被告，壓下辯方法律團隊可能向陪審團動用的說詞。控、辯雙方的供證陳詞，最終要由陪審團決定是否採信。

守誓者遭控罪名有預先訓練，策畫阻擋依2020年選舉結果決定的政權轉移，接下來在華府周遭囤積武器，國會暴亂案發生當天一起向國會「進攻」。

辯方也試圖不讓法官、陪審團得知詳情；例如一名被告考德威爾(Thomas Caldwell)便要求法官，不讓陪審團得知他試圖買槍、造槍；自己同夥潔西卡.瓦特金斯(Jessica Watkins)據說有炸彈製造指示；還有暴亂案發生後幾天，由他家中搜出一份標為「受死名單」的文件。

手寫的受死名單列有喬治亞州選務官員的名字；控方打算用文件在審判中當證據，證明被告的意圖，但考德威爾的律師團表示，那只是塗鴉亂寫，算不得不名單。

激進組織「守誓者」成員因參與國會暴亂案遭起訴，他們主張是按川普命令而行事。圖為「...
激進組織「守誓者」成員因參與國會暴亂案遭起訴，他們主張是按川普命令而行事。圖為「守誓者」創辦人羅茲。（美聯社）

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