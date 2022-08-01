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連上5個電視節目 曼欽拒絕表態2024是否支持拜登

編譯潘勛／綜合31日電
民主黨聯邦參議員曼欽31日連上五個電視節目，對拜登總統若角逐連任，拒絕表態支持或不支持。（美聯社）
民主黨聯邦參議員曼欽31日連上五個電視節目，對拜登總統若角逐連任，拒絕表態支持或不支持。（美聯社）

民主黨國會議員裡最保守、突兀的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維州)31日上電視節目，對拜登總統2024年若角逐連任，拒絕表態支持或不支持，另外對11月期中選舉後樂不樂見民主黨繼續在參、眾兩院占多數，也抱模稜兩可態度。

美聯社報導，曼欽31日一口氣上五個新聞節目，表示希望另位同黨籍參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)能支持他參與協商、有關氣候、健保及稅務的立法配套方案。曼欽及席納瑪2021年聯手阻擋民主黨規模更大的立法配套案，讓法案在兩黨各擁50席的參院，面對共和黨的一致反對，縱使民主黨有賀錦麗副總統打破平盤的關鍵票，也無法過關；席納瑪目前拒絕表態支持或不支持新法案。

除此之外，曼欽拒絕對期中選舉或2024年黨提名總統候選人表態，只說自己2022、2024年不介入選舉，誰當總統，就是總統。

曼欽說，國會的主控權要由各州選民決定，與他的偏好無關；民眾「對政治又倦又煩」，只希望代表他們在華府發言的議員，能把國家置於政黨之上。

曼欽出身西維州，要到2024年才競選連任，而前總統川普前兩次總統選舉在該州每一個郡都大獲全勝，斬獲三分之二以上西維州選票；曼欽雖與其他民主黨人保持距離，但也斥責黨同伐異歪風日盛，建議國家未來之路，要超越傳統按黨路線畫分的政治。

曼欽上周與參院多數黨領袖舒默達成協議，讓白宮著重於氣候、健保、稅務及削減赤字的立法構想起死回生，因此廣獲矚目。他認為配套案中的「削減通膨法案」(Inflation Reduction Act)能協助製造業的就業機會，減少赤字達3000億元，降低處方箋藥價，加速頒發許可供生產能源。

曼欽為支持向營業額10億元或以上的企業開徵至少15%賦稅辯護，他表示此舉是為「堵上(稅負不均)漏洞」，而非全面加稅。

曼欽為新配套法案推崇拜登總統，認為是總統洞察局面，才能推動幅度、深度這麼廣的方案；但期中選年，執掌白宮的政黨往往吃虧，今年拜登執政很不受認可，通膨高漲，讓民主黨面臨極不利處境。

曼欽 民主黨 拜登

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