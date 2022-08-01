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油價、法案…拜登近期一連串突破 期中選舉有救？

編譯郭宣含／綜合31日電
拜登總統面對民調下跌壓力，近日終於贏得連串突破。（路透）
拜登總統面對民調下跌壓力，近日終於贏得連串突破。（路透）

紐約時報報導，拜登總統連月面臨高通膨、高油價、政策受阻、經濟衰退陰影和民調下跌的壓力，近日終於贏來一連串突破，包括油價止跌和諸多法案出現進展；但眼見期中選舉將至，拜登得確保近期的成功，能夠讓對未來充滿疑慮的美國選民放心。

拜登28日在白宮指出，政府政策有時可能慢又惱人，但眾人不放棄並長期耕耘後定可開花見果，改善民眾生活。

紐時指出，拜登的政治哲學來自變化較緩慢時代，有時保持耐心，就能達成協議；但是隨著期中選舉僅剩下幾個月，拜登現在得確保近期成功能夠與美國人民產生共鳴。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)近日意外與民主黨達成協議，支持拜登的重要承諾，包括降低藥價、對抗氣候變遷和提高企業稅。白宮西廂幕僚面對意料達成的新協議，被迫加速提出相關論據。

紐時指出，對拜登而言，他等不及見到這些成功到來。

今秋選舉將決定參眾兩院由哪個政黨掌控，許多專家預期民主黨表現不佳，拜登的民調也快速下跌，同時他還有許多承諾與計畫未兌現。

許多原本死忠的支持者對拜登感到失望、憤怒，甚至準備棄他而去，轉支持其他參選人。

幕僚認為，拜登接下來必須改善溝通技巧，告訴民眾他的施政進展，例如新冠疫情期間的紓困計畫。批評者認為，拜登的談話方式無法有效傳遞美國民眾當前的迫切感。

代表年輕人和有色族裔的維權團體「青年行動聯盟」(Alliance for Youth Action)執行主任浩爾(Dakota Hall)表示，拜登經常宣傳政府的重要小改變，但民眾希望其他人替他們發表不滿。

白宮官員明白民眾的挫折感，但也替拜登解釋；白宮官員指出，拜登致力達成其承諾，但遭無法控制的外力阻擋，包括拒不妥協的兩黨人士、俄羅斯入侵烏克蘭的國際事件，以及疫情後的經濟衝擊。

前總統歐巴馬過去一周也在推特表示：「進展未必能一朝一夕就出現，但這確實會發生，當前就是這樣。」

拜登 白宮 民主黨

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