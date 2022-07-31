暴亂內幕接連曝光 共和黨參議員懷疑川普2024能再贏

在國會暴亂調查委員會舉行一系列聽證會後，越來越多共和黨參議員質疑前總統川普若再度投入總統大選，有多大勝算。(路透)

前總統川普 究竟能否贏得共和黨 2024總統大選提名、乃至再度入主白宮？在1月6日國會暴亂案調查委員會聽證會一連串極具破壞性的內幕曝光後，部分共和黨聯邦參議員 透露，他們對川普的再戰能力的質疑加深了。

一位要求匿名的共和黨參議員表示，各種有關川普去年1月6日前幾周及國會大廈遭襲擊期間令人尷尬的細節傾洩而出，將嚴重損害他在2024年大選前的政治生存能力。

這位參議員說：「因為這一連串事件，我不認為他會再次參選，這是好事。」他所指的事件是前白宮助理哈欽森 (Cassidy Hutchinson) 作證指出，1月6日川普曾撲向一名特勤局特工，因為對方拒絕開車送他到國會大廈。

另一位要求匿名的共和黨參議員表示，絕大多數共和黨參議員不希望川普再次成為該黨總統候選人，「希望川普成為我們提名人的共和黨參議員數量，我一隻手就能數完」。他指出，1月6日聽證會的「累積效應」正在影響川普投身2024年大選的可行性。

在公開場合，參院共和黨領袖預測川普將在2024年共和黨初選面臨激烈競爭。他們認為，民調顯示選民對佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 的興趣激增，川普對該黨的控制正在下滑。參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）最近就告訴媒體，川普選總統將遇上「擁擠局面」。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)27日預測，川普下一個選舉周期中將被迫面對共和黨同僚「強勁」競爭。如果共和黨要奪回對白宮控制權，黨提名人必須吸引獨立和搖擺選民。

熊恩還表示，1月6日聽證會「填補了一些空白」，雖然這些內幕不會傷害川普和已支持他的共和黨選民，但中間選民更有可能受到新細節的影響。

共和黨參議員們也在權衡川普究竟受到多大傷害，大家同時也在關注疲弱不振的拜登總統，其支持率已降至40%以下。

越來越多共和黨參議員和選民對川普轉向更負面看法。上周的路透-益普索（Reuters-Ipsos）民調顯示，40%共和黨人認為川普應為國會大廈襲擊承擔一些責任。民調還發現，三分之一的共和黨人認為川普不該再次競選總統，高於6月初的25%。