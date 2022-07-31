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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

民主黨打鐵趁熱 拚8月上旬前通過氣候法案

編譯洪毅／綜合30日電
在參院多數黨領袖舒默(右)與民主黨參議員曼欽(左)就應對氣候變遷及調降醫療成本法案達成協議後，民主黨盼8月上旬前完成立法。(美聯社)
在參院多數黨領袖舒默(右)與民主黨參議員曼欽(左)就應對氣候變遷及調降醫療成本法案達成協議後，民主黨盼8月上旬前完成立法。(美聯社)

聯邦參院民主黨團提出、專注於應對氣候變遷及調降醫療成本的法案，在與黨內最大障礙、聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)達成協議後，參院民主黨人希望打鐵趁熱，在8月上旬前完成立法，儘管前方依然遍布荊棘。

在參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與曼欽長時間低調協商後，曼欽表示願意為長達725頁、現在稱為「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)投下贊成票。

舒默曾表示，希望參院能在8月上旬前完成立法，但他也說，這樣的時程安排「將充滿挑戰」。

首先，參院必須確認法案內容是否有影響到該院的立法規則，例如早期的版本中為私營機構的胰島素訂出明確上限，就不符合參院立法時，應該優先處理聯邦預算的順序問題。

其次是參院共和黨人預料將全員反對法案，按當前參院格局，法案必須得到全體50席民主黨參議員同意才能通過；雖然舒默已與黨內最大阻力曼欽達成共識，但是另一名對法案有疑慮的民主黨參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，則尚未表達立場。

要快速完成立法，甚至需要一點運氣，因為當前新冠肺炎病例數再次上升，就算全體50席參議員同意法案，也有可能會有議員因染疫而無法投票。

舒默與曼欽達成共識的法案，要求政府在未來10年間籌資7390億元，開支4330億元，與早前版本相比，聯邦政府舉債額將驟減至3000億元左右。

拜登政府提出的法案原始版本規模高達3兆5000億元，還涵蓋社福及教育等，卻遭曼欽強勢擋下，主因是擔憂巨額支出加劇通膨，以及其來自西維吉尼亞州，許多產業與綠色能源扞格等。

賓州大學華頓商學院預算模型(Penn Wharton Budget Model)29日表示，預測該法案將造成「非常微幅的通膨」，該通膨將持續到2024年，而在那之後，通膨將因該法案而得到抑制。

因此，達成共識的法案專注於能夠抑制通膨的調降醫療成本，並且讓發展清潔能源及海上探鑽石油並行，是為相互妥協。

參院 曼欽 民主黨

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