川普、潘斯打代理人戰爭 亞州初選結果決定2024走向

有意角逐白宮的前副總統潘斯（中）前往亞利桑納州輔選並拓展人脈。(路透)

黃沙蕩蕩的亞利桑納州 要選州長，共和黨 黨內初選8月2日投票，卻呈現出前總統川普 與副手潘斯各有支持對象的代理人戰爭，「大漠對決」的結果可能決定共和黨2024總統大選的走向。

川普欽點的參選人卡麗．雷克(Kari Lake)競選演說稱拜登是非法總統，不能讓民主黨拿下亞州。她認為能治療美國和亞州的唯一解答就是川普。台下多數是年長及保守選民，付費入場並全神聆聽，非常同意她的言論。當地少有人喜歡拜登。

潘斯則支持卡琳．泰勒．羅布森(Karrin Taylor Robson) 。川普和潘斯近日都飛往亞利桑納州為支持的候選人助選。潘斯說：「我必須拯救自己的國家。」

亞利桑納州州長共和黨初選是川普與潘斯爭取黨內人心所向的縮影，即便對手民主黨也對總統拜登是否要在2024年大選競選連任陷入分歧。這場共和黨初選也說明黨內建制派和川普的「讓美國再次偉大」派系衝突。

曾為川普軍師的巴農將這場黨內初選描述為決定共和黨未來的代理人戰爭。川普仍沉湎過去，拜訪亞利桑納州時，仍不斷重申毫無根據的2020年大選被竊論。他說：「我們的國家因為大選被竊而遭系統性破壞」。

潘斯敦促共和黨展望未來，以不點名方式批川普：「如果共和黨放縱自己沉溺於往日不滿，我們會輸掉選舉」。

除了川普與潘斯的明爭暗鬥，前國務卿龐培歐表明，他不排除參加2024年大選共和黨初選。佛州州長德桑提斯也被視為有力人選。

建制派共和黨人擔心，在通膨率飆升和大眾普遍不滿的狀況下，本應對共和黨有利的一年，會因為放任太多抱持川普陰謀論的候選人在多個州參選，反把勝利拱手讓給民主黨。

在亞利桑納州，民調顯示雷克在初期的領先差距所剩無幾。雷克可能模仿川普，暗示如果初選落敗，她不會接受。

許多亞利桑納州民眾忘不了川普2020年大選就是在當地拒絕接受敗選，要求該州重新計票。然而少有主流共和黨人希望川普保持他的路線競選，許多共和黨人，包括眾院共和黨領袖麥卡錫都期望繼續前進，並關注他們認為會在今年11月關鍵的期中選舉中，引起選民共鳴的議題，其中以經濟為首要。